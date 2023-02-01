日本壽司郎｜高中生拍片舔豉油樽惹不安　累日本壽司郎市值蒸發過百億？

日本網絡上，近日瘋傳一條高中生在連鎖迴轉壽司店壽司郎舔豉油樽的影片，引發外界嘩然。受事件影響，壽司郎股價於日本股市暴插，市值蒸發近160億日圓（折合約9億港元）。

有在日本網民計算，壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES（日：3563）最近一周的股價，從最高3,085日圓，大跌至每股2,850日圓，市值蒸發近160億日圓（折合約9億港元）。

按此計算，若持有10股壽司郎股票，在最高點3,085日圓購買，在股價跌到最低點2,850日圓，代表一星期內就虧損235萬日圓（折合約14.1萬港元）。而事後壽司郎發表聲明強調已全面消毒，並採取刑事及民事途徑追究責任。