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財經
2023-02-01 14:53:48

日本壽司郎｜高中生拍片舔豉油樽惹不安　累日本壽司郎市值蒸發過百億？

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高中生拍片舔豉油樽事件，令日本壽司郎市值蒸發過百億。（資料圖片）

高中生拍片舔豉油樽事件，令日本壽司郎市值蒸發過百億。（資料圖片）

日本網絡上，近日瘋傳一條高中生在連鎖迴轉壽司店壽司郎舔豉油樽的影，引發外界嘩然。受事件影響，壽司郎股價於日本股市暴插，市值蒸發近160億日圓（折合約9億港元）。

有在日本網民計算，壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES（日：3563）最近一周的股價，從最高3,085日圓，大跌至每股2,850日圓，市值蒸發近160億日圓（折合約9億港元）。

按此計算，若持有10股壽司郎股票，在最高點3,085日圓購買，在股價跌到最低點2,850日圓，代表一星期內就虧損235萬日圓（折合約14.1萬港元）。而事後壽司郎發表聲明強調已全面消毒，並採取刑事及民事途徑追究責任。

事後壽司郎發表聲明強調已全面消毒，並採取刑事及民事途徑追究責任。

涉事高中生已道歉

另外，根據日媒報，日本壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES稱，該高中生及其家長已於昨日(31日)聯繫公司並道歉，公司同日下午亦向日本警方提交損失報告。

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