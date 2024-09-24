日本央行稱不急於加息 日圓跌穿5.4算

日本央行上周五議息時，維持利率不變。外電報道指，日本央行行植田和男今日在公開場合發表講話，指日本的貨幣政策有空間先審視市場及海外經濟情況，「我們有能力花時間這樣做」，這表明當局並不急於進一步升息。他重申，倘日本基本通脹加速至接近2%的目標，日本央行將加息，但同時警告，目前經濟前景仍存在風險，例如金融市場波動及美國經濟能否軟著陸，仍有不確定性。

植田和男：貨幣政策不會預設時間表

植田和男指，當局會「考慮會各種不確定性並及時、適當地制定政策，而不是預先設定時間表。」言論反映日本央行的關注重點，已由通脹風險轉向全球經濟或增長放緩及日圓升值對日本這個出口依賴型的經濟體造成的壓力。

料日本通脹續升 惟亦關注海外風險

植田和男又強調，通脹可能會繼續上升，工資上漲將持續到下一個財年或以後，意味日本有進一步加息的條件；但同時亦有必要檢視日益增長的海外風險，如美國聯儲局過去大幅升息如何影響當地經濟。