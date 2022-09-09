日本決定向低收入家庭發放每戶5萬日圓補貼

日本政府向低收入家庭發發每戶5萬日圓補貼，紓緩食品及能源價格上漲的影響。（日本共同社）

日本政府今天公布短期刺激措施，以減輕高食品及能源價格對低收入家庭、商業及農業的影響。作為措施的一部份，日本政府決定向低收入家庭每戶發放5萬日圓（約2,746港元）補貼。原定9月底到期的汽油補貼也將延長至年底，力爭緩和物價上漲對國民生活的影響。

首相岸田文雄出席會議時表示，由於電力與燃氣、食品等生活必需品價格上漲，有必要進行緊急應對。他將繼續不斷地採取大膽的措施，並指示閣僚應對將於10月制定的綜合經濟對策。

為遏制麵包和麵條類食品價格上升，10月以後進口小麥的政府銷售價格將維持不變。作為家畜飼料的混合飼料，農戶負擔的10至12月飼料成本將維持與現狀相同水平。同時，政府將延長現有補貼，以維持畜牧及奶農飼料價格穩定至10月以後，又會對減少使用化學肥料的農夫提供支援。

遏制麵包麵條類食品價格上升

由於在俄烏衝突和日圓貶值的背景下，食品與能源價格大漲，政府6月在參院選舉前設立對策總部，至今已出台向家庭與企業給予節電積分等減輕負擔措施。

岸田文雄昨天已預告各項措施，並在今天詳細交待的額外價格減免措施要點，稱汽油補貼和小麥價格上限將保持不變。除了低收入家庭將獲得5萬日圓的補助，地方政府亦將獲得6千億日圓的額外補助，以應對通脹。

有分析指出，措施只是紓緩價格上升的影響，對經濟增長的推動力有限。野川證券的經濟分析師Takahide Kiuchi估計，約1,600萬戶低收入家庭將合資格領取5萬日圓的財政援助，而日本整體私人消費開支將因而增加2,250億日圓，相當於日本名義生產總值約0.04%。