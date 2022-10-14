日本股票基金6個月以來首次錄得淨流入

外電報道，日本股票基金在 9 月份獲得了6個月來的首次淨資金流入，反映日本旅遊業反彈和日股的估值在急跌後處於較低水平，令投資者開始重新部署在日股的投資。

根據Refinitiv Lipper數據，日本股票基金9月錄得4.69億美元資金流入，為今年3月以來首次流入。瑞銀三井住友信託財富管理日本股票研究部主管Toru Ibayashi 認為，「隨着全球經濟正在放緩，地緣政治風險高企，投資者尋找避險地點成為新開始，是目前唯一的故事。」他估計，資金將繼續流入，尤其是當日圓更趨穩定，這對國際投資者在日本的投資很重要。」

另一分析員、野村高級經濟學家池田優之介亦表示，一些之前對日本股市相對不感興趣的投資者，似乎變得更願意投資於與入境旅遊主題有關的股票。他表示，雖然日本的投資者已經補回在日本的投資至中性水平，但歐洲和北美投資者現在才剛剛開始這樣做。

日本在禁止遊客入境約兩年半後，於本周正式放寬入境限制，重新向遊客開放。根據《路透社》最近的一項調查，500 家大型非金融日本公司中，約28% 認為入境旅遊需求將在 2023 年底恢復到疫情前的水平，而 18%預計將在 2024 年或更遲才恢復到這些水平。

歐美投資者才開始補回在日股投資

摩根士丹利在研究報告中亦認為日本股票估值仍然具有吸引力，不過由於日圓貶值增加原材料和能源的進口成本，影響企業利潤，因此市場仍存在隱憂。

最近的一項調查顯示，日本大型製造商的商業信心連續第2個月下降，跌至5個月來的最低水平，非製造商的情緒則略有改善。日經平均指數今年累計已下跌約 5.8%，表現仍優於MSCI 世界指數 25.3% 的跌幅。