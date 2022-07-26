日本貨幣政策轉正常化期望似落空 日圓匯價回落

日本央行6月會議紀錄顯示，委員認為有必要維持超低利率，以支持經濟，並確保在通脹上升的同時薪酬亦提高。央行委員一致認為必須在大宗商品價格上漲情況下支持經濟，保持寬鬆政策，以持續、穩定方式實現物價目標，同時實現薪酬上漲，並繼續購債。很多委員主張提高薪酬對實現價格目標的重要性，並認為近期日本央行增加購債央行是實現貨幣政策的必要步驟。日圓匯價回落，美元兌日圓最新報134.5。日圓兌每美元昨日曾見135.9，之後在136水平徘徊。

日本央行政策委員會於上述會議後更換兩名審議委員，卸任的包括被視為鴿派代表的片岡剛士，而新委任的就包括積極支持退出寬鬆幣策、被視為「鷹派」的經濟學家高田創，市場憧憬這次人事變動或為日本貨幣政策正常化埋下伏線。

不過，兩名新委員周一會見傳媒時指出，日本經濟比起10年前大幅改善、持續推動物價和經濟環境之好轉，但高田創直言，超寬鬆幣策令金融機構淨息差及國債市場運作效益低下，實有必要研究合適的日美息差，強調必要時常思考退出寬鬆幣策的時間。田村直樹亦稱，要關注寬鬆幣策副作用、工資及物價的良性循環是否能夠實現。

日本基準債劵孳息率跌至３月以來最低，10年期國債孳息率一度下跌3.5個基點至0.18厘，早前壓注日本調整鴿派政策的投資者，亦一直在沽出10年期日本國債，分析認戈大弓火，考慮到全球經濟放緩的可能性很高，對於日本央行會被迫實施政策正常化的預期似乎愈來愈不現實。

日本央行6月會議紀錄亦顯示，雖然有委員指出，日圓快速下跌，會導致企業難以制定商業計劃，從而損害經濟，但是亦有委員表示，即使匯市波動，商品價格上升，物價普遍上升，日本央行仍必須維持政策寬鬆。