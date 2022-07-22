日本６月物價錄得2015年3月以來最大升幅　日圓低位徘徊

日本錄得2015年3月以來最大物價升幅，製造業活動卻創10個月以來最慢擴張步伐，日圓繼續低位徘徊。（資料圖片）

日本公布6月核心消費物價指數（CPI）按年升2.2%，創2015年3月以來最大升幅，連續3個月超出央行2%的目標，略高於4月及5月的2.1%，但仍符合市場預期。原材料價格上升推高進口物價，令日本經濟受壓。不過日本央行已表明，會繼續維持寬鬆的貨幣政策，日圓未見有大變動，美元兌日圓最新報137.54，繼續在137水平低位徘徊，每百日圓報約5.7港元。

扣除食品及能源後，日本6月通脹率按年升1%，創2016年2月以來最大升幅，反映物價普遍上升。分析認為，燃料及食品價格上升，部分原因是烏克蘭戰爭及日圓再度貶值，導致進口成本增加，預計今年大部分時間核心通脹率將高於央行目標。

日本央行早前將今個財政年度核心通脹率中值上調至2.3%，但維持超低利率，並警告經濟前景面臨風險。

另外，日本7月製造業採購經理指數（PMI）初值，由6月終值的52.7，跌至52.2，製造業活動創10個月以來最慢擴張步伐，由於產出及新訂單都收縮。

日本 7 月份製造業活動創 10 個月以來最慢擴張

製造業產出是5個月以來首次收縮，新訂單是去年9月以來首次下滑，新出口訂單連續5個月收縮，企業反映受到原材料短缺、能源及工資成本上升打擊。

服務業連續4個月擴張，但擴張速度減慢。服務業PMI由6月終值的54，跌至7月初值的51.2，反映內需低迷，日圓疲弱推高進口成本。

另外，綜合PMI由6月終值的53，跌至7月初值的50.6。