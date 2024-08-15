日本JOYPOLIS SPORTS進駐啟德體育園，為公司首家海外旗艦店。

冀吸引大量本地和國際遊客

CA SEGA JOYPOLIS吉本武表示，在香港授權開設JOYPOLIS SPORTS這家日本國外的首家旗艦店，是拓展國際市場的重要一步。選擇啟德體育園並落戶於零售館區，是因為這裡擁有卓越的地理位置和一流的設施，能夠吸引大量本地和國際遊客，並深信將帶來前所未有的運動及娛樂體驗和驚喜。

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG總經理徐浤展表示，JOYPOLIS SPORTS引入香港，匯集國際頂尖科技運動遊 戲，帶來獨特的互動體驗。JOYPOLIS SPORTS致力為本地市民及遊客打造既刺激又有趣的運動娛樂體驗。他又指，公司目標是成為最受歡迎的運動社交平台，相信JOYPOLIS SPORTS香港旗艦店將為香港掀起全新的運動娛樂熱潮。