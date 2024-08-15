日本JOYPOLIS SPORTS進駐啟德體育園，為公司首家海外旗艦店。

啟德體育園旗下啟德零售館宣布，日本最大室內遊樂園「TOKYO JOYPOLIS」經營商CA SEGA JOYPOLIS，將於園內零售館區開設其首家海外旗艦店「JOYPOLIS SPORTS」室內體育娛樂公園。
冀吸引大量本地和國際遊客
CA SEGA JOYPOLIS吉本武表示，在香港授權開設JOYPOLIS SPORTS這家日本國外的首家旗艦店，是拓展國際市場的重要一步。選擇啟德體育園並落戶於零售館區，是因為這裡擁有卓越的地理位置和一流的設施，能夠吸引大量本地和國際遊客，並深信將帶來前所未有的運動及娛樂體驗和驚喜。
JOYPOLIS SPORTS HONG KONG總經理徐浤展表示，JOYPOLIS SPORTS引入香港，匯集國際頂尖科技運動遊 戲，帶來獨特的互動體驗。JOYPOLIS SPORTS致力為本地市民及遊客打造既刺激又有趣的運動娛樂體驗。他又指，公司目標是成為最受歡迎的運動社交平台，相信JOYPOLIS SPORTS香港旗艦店將為香港掀起全新的運動娛樂熱潮。
JOYPOLIS SPORTS香港旗艦店樓高五層
JOYPOLIS SPORTS指，香港旗艦店樓高五層，匯聚三大精心設計的主題區，包括首個超音鼠（Sonic the Hedgehog）運動主題的互動遊樂場，以及「FUTURE ARENA」主題區體驗世界等。
啟德體育園是一個大型綜合體育及休閒娛樂新地標，佔地 28 公頃，是昔日啟德機場舊址重新發展計劃的一部份。園區主要設有一個可容納50,000個座位，並配備開合式上蓋的啟德主場館。
除此之外，園區由新世界發展旗下K11集團負責租務代理及營運，園區附設大量的戶外空間、零售和美食海灣，讓各個場地的體育盛事及娛樂活動更添精彩。K11集團是由知名企業家鄭志剛於2008年創立的全球文化品牌。