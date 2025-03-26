日清去年少賺39% 受累巨額減值 連特息共派15.82仙

集團去年業績下挫，主要受累減值虧損1.359億元，當中包括內地及香港的非油炸麵類及冷凍食品等互補業務的生產設施有關物業、廠房及設備減值虧損7,710萬元；明豐包裝化工於香港持有的物業、廠房及設備減值虧損680萬元及使用權資產減值虧損790萬元；及商譽及無形資產減值虧損4,410萬元。

去年下半年業務呈現增長

日清指，去年目睹全球經濟、地緣政治、國際貿易、業務環境及消費者行為的重大轉變，不僅重塑全球供應鏈及消費模式，亦同時帶來機遇與不確定性。集團下半年察覺其原有業務增長呈現上揚趨勢，因此把握機遇完成韓國及澳洲兩項收購。至於香港，集團指經濟於去年繼續受對外貿易及投資開支帶動錄得溫和增長。然而，旅客消費模式轉變及本地居民消費外流持續對部分本地企業造成壓力。

展望今年，集團指香港將擁抱改變以實現繁榮。香港政府公布旅遊業的新5年發展藍圖。該發展藍圖在升級城市豐富旅遊景點的同時，亦強調拓展新市場來源、產品、主題及增長機遇。在此方向下，公司將持續推出更多高端產品，以卓越滋味及上乘食材為消費者帶來驚喜。此外，鑑於消費者健康意識日漸提升，公司將繼續使業務組合多元化並豐富產品線，以擴大收入基礎。