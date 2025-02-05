日清盈警 去年少賺四成 受累資產減值

日清指，減值虧損為一次性及非現金開支，不會對集團的現金流、營運及流動資金造成影響。

日清食品(1475)盈警，預告去年底止年度股東擁佔溢利介乎約1.95億元至2.05億元，而2023年度股東應佔溢利則為約3.302億元，即按年減少38%至40.9%。集團指，溢利減少主要由於確認介乎約1.3億元至1.4億元的資產減值而導致之一次性及非現金費用所致。

日清今日收報5.44元，升0.13元或2.4%，盤中一度低見5.14元，最多跌3.2%。

三大項目減值共 1.35 億元

日清指，減值相關費用主要包括與內地及香港8個盈利能力較低的互補業務(如非油炸麵類及冷凍食品)生產設施有關的物業、廠房及設備減值虧損約8,500萬元；內地分銷業務的商譽及無形資產減值虧損約3,500萬元；及由於本地物業市場疲軟，公司就作香港倉庫用途之收購的若干使用權資產錄得重估虧損約1,500萬元。三大項目合共1.35億元。