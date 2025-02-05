日清盈警 去年少賺四成 受累資產減值

日清食品(1475)盈警，預告去年底止年度股東擁佔溢利介乎約1.95億元至2.05億元，而2023年度股東應佔溢利則為約3.302億元，即按年減少38%至40.9%。集團指，溢利減少主要由於確認介乎約1.3億元至1.4億元的資產減值而導致之一次性及非現金費用所致。
日清今日收報5.44元，升0.13元或2.4%，盤中一度低見5.14元，最多跌3.2%。
三大項目減值共1.35億元
日清指，減值相關費用主要包括與內地及香港8個盈利能力較低的互補業務(如非油炸麵類及冷凍食品)生產設施有關的物業、廠房及設備減值虧損約8,500萬元；內地分銷業務的商譽及無形資產減值虧損約3,500萬元；及由於本地物業市場疲軟，公司就作香港倉庫用途之收購的若干使用權資產錄得重估虧損約1,500萬元。三大項目合共1.35億元。
互補及分銷業務需求整體疲弱
另外，因應內地經濟增長動力放緩導致消費者信心減弱，及公司去年中期報告所披露內地消費模式轉變，如消費者減少在禮品方面的消費，公司管理層對宏觀經濟環境已進行全面評估。評估顯示，集團互補業務及分銷業務的本地產品需求整體疲弱，對該等業務的初始業務計劃及收入預期造成不利影響。
鑑於集團互補業務及分銷業務的收入及溢利的預期下降軌跡，日清管理層已修訂盈利預測，其顯示該等業務內若干資產的可收回金額低於帳面值。因此，公司就與互補業務項下8個盈利能力較低的生產設施有關的物業、廠房及設備以及內地分銷業務於併購活動中收購的商譽及無形資產確認減值虧損。
日清指，該等減值虧損為一次性及非現金開支，而上述減值虧損將不會對集團的現金流、營運及流動資金造成影響。
經調整EBITDA及毛利仍穩定
集團又指，倘不計及上述減值虧損，年度的經調整EBITDA將介乎約6.05億元至6.15億元，2023年為6.078億元；毛利將介乎約13.1億元至13.2億元，2023年為13.03億元，毛利率將介乎約34%至35%，2023年為34%。去年底止，集團的現金及現金等價物約為13億元。