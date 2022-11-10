日清食品加價帶動毛利率增 第三季盈利錄得增長

日清食品（1475）今年首9個月賺2.37億元，按年增加2.5%，每股盈利22.73仙。期內，日清錄得收入30.8億元，按年上升7.8%，其中香港業務因即食麵及冷凍食品需求良好以及調整價格，令收入增長11.6% 至11.6億元。中國內地業務收入亦因杯麵銷量增長加及價格調整，被人民幣兌港元貶值部份抵消後，增加5.7%至19.3億元。

日清食品首三季毛利率為31.6%，按年輕微增長0.1個百分點，主要由於在香港及中國內地實施價格調整，抵消了原材料價格大幅上漲所致。資料顯示，日清於今年4月起對麵類產品加價，其他產品則於9月起加價，加幅均為單位數。

扣除中期公布的數據，單計第三季，日清食品收入按年增加 4% 至10.5億元，上半年按年升9.7%；季度盈利按年增2成至7,236萬元，上半年純利則下跌3.5%。

首三季毛利率 微增 0.1 個百分點

另外，日清食品宣布，成功以3.52億元人民幣，競購收購合資公司珠海永南餘下29.55%權益，令珠海永南成為間接全資附屬公司。

珠海永南為日清食品的即食麵製造商及分銷商，至去年底資產淨值為3.475億元人民幣，股權獨立估值為11.847億元人民幣，去年盈利為9150萬元人民幣。日清食品增持權益的相應估值則約11.9億元人民幣。