日清食品半年賺1.65億 未抬價產品9月起加價

日清食品（1475）上半年盈利近1.65億元，按年下跌3.5%，不派中期息。盈利下跌，主要由於原材料價格上升，以及沒有去年同期因確認遞延稅項資產而導致的異常低適用稅率。上半年收入按年升約1成至20.3億元。毛利率按年下跌半個百分點至31.4%，主要原材料即小麥粉及棕櫚油的供需平衡，其價格於2022年第一季飆升，棕櫚油價格更攀升至歷史高位。
香港業務收入升11%至近7.6億元。日清表示，作為香港即食麵市場的龍頭企業，公司受益於疫情捲土重來所帶來的強勁需求；消費者囤積行為刺激即食麵及冷凍食品需求帶動。期內生產及物流成本高於常水平，公司於今年4月1日對麵類產品進行中高個位數的價格調整，部分應對生產成本及原材料成本上漲的壓力，令上半年香港業務盈利倒退5%至5,000萬元，由於第五波疫情期間生產及物流成本高於正常水平。
香港業績倒退半成 收入增長11%
內地業務收入增加約9%至12.7億元，盈利升14%至1.7億元，由於自然收益增長良好、期內價格調整。
鑒於生產成本上升及原材料價格持續高位，日清食品將對尚未涵蓋於2022年4月第一階段的產品實行第二階段出廠價格調整，平均增長幅為高個位數，自2022年9月開始。
資料顯示，日清食品第一階段加價在3月23日公布，旗下產品包括出前一丁、合味道杯麵及UFO系列，將於4月起調升香港出廠價。