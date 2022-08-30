日清食品半年賺1.65億 未抬價產品9月起加價

日清食品半年賺1.65億元，不派息，集團表示在4月未有調整價格的產品，會在9月起加價，加幅單位數。（資料圖片）

日清食品（1475）上半年盈利近1.65億元，按年下跌3.5%，不派中期息。盈利下跌，主要由於原材料價格上升，以及沒有去年同期因確認遞延稅項資產而導致的異常低適用稅率。上半年收入按年升約1成至20.3億元。毛利率按年下跌半個百分點至31.4%，主要原材料即小麥粉及棕櫚油的供需平衡，其價格於2022年第一季飆升，棕櫚油價格更攀升至歷史高位。

香港業務收入升11%至近7.6億元。日清表示，作為香港即食麵市場的龍頭企業，公司受益於疫情捲土重來所帶來的強勁需求；消費者囤積行為刺激即食麵及冷凍食品需求帶動。期內生產及物流成本高於常水平，公司於今年4月1日對麵類產品進行中高個位數的價格調整，部分應對生產成本及原材料成本上漲的壓力，令上半年香港業務盈利倒退5%至5,000萬元，由於第五波疫情期間生產及物流成本高於正常水平。

香港業績倒退半成 收入增長 11%

內地業務收入增加約9%至12.7億元，盈利升14%至1.7億元，由於自然收益增長良好、期內價格調整。