日清食品去年盈利跌5%派息15.82仙　香港業務收入下跌因消費減少

日清食品收入38.3億

期內，日清食品收入38.3億元，跌5.8%，毛利13億元，按年持平，毛利率由32%增加2個百分點至34%，主要由於2022年香港及內地實施價格調整，以抵銷生產成本飆升以及主要原材料成本緩和所致。

當中來自香港及其他亞洲業務的收入減少6.5%至1,5.13億元，較2022年的16.17億元下跌， 歸因於缺乏香港去年疫情期間的激增需求，尤其是袋裝即食麵及冷凍食品。