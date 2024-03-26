日清食品去年盈利跌5%派息15.82仙　香港業務收入下跌因消費減少

日清食品（1475）公布，截至2023年底止年度業績，股東應佔盈利3.3億元，按年跌5.57%；每股盈利31.64仙，派末期息每股15.82仙。日清指，香港及其他亞洲業務收入下跌，主因消費減少及外匯匯率換算負面影響所致。
日清食品午後升1.2%，報4.87元。
日清食品收入38.3億
期內，日清食品收入38.3億元，跌5.8%，毛利13億元，按年持平，毛利率由32%增加2個百分點至34%，主要由於2022年香港及內地實施價格調整，以抵銷生產成本飆升以及主要原材料成本緩和所致。
當中來自香港及其他亞洲業務的收入減少6.5%至1,5.13億元，較2022年的16.17億元下跌， 歸因於缺乏香港去年疫情期間的激增需求，尤其是袋裝即食麵及冷凍食品。
日清香港業務收入下跌因消費減少
管理層又指，年度內由於即食麵消費意慾減弱，缺乏2022年疫情帶動之需求激增，以及港元兌人民幣外幣換算所產生的負面影響，集團整體業務受到影響。作為香港即食麵及冷凍食品市場的領導者，公司受到日用品消費低迷的影響。
展望方面，公司指香港經濟活動轉趨活躍，入境旅遊亦逐漸復甦，又指擴大內地旅客赴港「個人遊」劃有助進一步刺激旅客消費，又指將繼續擴展其業務版圖及滲透其他地區，同時開拓更多銷售渠道。