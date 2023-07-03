日清食品收購香港東峰兩成股權　安藤清隆：有助提升內地營運收入

日清食品執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆先生表示，完成收購後，將可更靈活地部署於中國內地的營運，分銷業務亦對集團實現縱向發展具有策略重要性，集團現正加快整合相關業務，預期將可與集團的香港分銷分部香港捷菱產生更強協同效應，有助提升集團的收入及加強整體競爭力。

日清食品（1475）宣布，完成收購香港東峰的19%股權，因香港東峰全資擁有上海東峰，故收購令兩公司正式成為日清全資附屬公司。

日清食品於內地分銷逾300項產品

經營進口日本品牌食品及飲品的上海東峰為集團於中國內地的分銷分部，所分銷的主要品牌包括日清、出前一丁、KAGOME、UCC、紅帽子等，涵蓋6個不同類別逾300項產品。其銷售網絡亦包括國內大型連鎖店、高級精品超市、便利店及內地主要網上平台。

日清食品上月亦收購並注資日清越南

日清食品另外於上月宣布與Nissin Foods Asia訂立資本轉讓協議，同意以代價約950萬美元（折合約7,410萬港元）收購日清越南，並於完成後向日清越南注資200萬美元（折合約1,560萬港元）。交易完成後，日清越南將分別由集團及賣方持有67%及33%股權，並成為集團非全資附屬，其財務業績將併入集團財務業績。

日清越南在越南平陽省擁有及營運一家面積約6萬方米的即食麵工廠。安藤清隆當時指，，隨全球逐漸回復常態，有必要擴大產能，今次收購日清越南有助集團更靈活分配資源、更好成本管理，增強競爭力。