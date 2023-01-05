日經：戴爾計劃2024年全面停用內地製造晶片

《日經新聞》最新報道，美國電腦品牌業者戴爾（Dell）計劃在2024年起停止採用內地製造的晶片，並通知供應商大幅減少其他「中國製造」的元件。

報道引述知情人士透露，戴爾去年底已通知供應商，希望「大幅降低」採用內地製晶片，包括非中國企業在內地所生產的晶片。知情人士說，戴爾的目標是在2024年以前，旗下產品所有晶片全都來自中國大陸以外的工廠。知情人士認為，這目標相當急進，「若供應商沒有因應辦法，最後可能失去戴爾的訂單」。

另外，除了晶片，戴爾亦要求模組和印刷電路板在內其他元件的供應商，以及產品組裝商協助預備中國大陸以外國家的產能，譬如轉移到越南。

戴爾要求其他元件供應商預備外地產能

戴爾回應《日經新聞》查詢時僅表示，持續尋求分散全球供應鏈，對他們的客戶和業者都是合理的，戴爾也強調，中國大陸是戴爾團隊和客戶服務的重要市場。

報道又指出，戴爾的競爭對手惠普（HP）也開始徵詢供應商，評估將生產和組裝移離內地的可行性。

據Canalys估計，戴爾和惠普個人電腦2021年出貨量超過1.33億台。兩家公司主要組裝基地位於昆山和重慶。蘋果公司（Apple）據報計劃今年中開始在越南生產MacBook，這代表蘋果所有產品都已建立大陸以外的生產基地。