日股今飆近700點再創33年高 還有再升的理由？

日本股市愈升愈有，今日以全日最高位收市報32,217點，693點或2.2%，再創1990年7月以來的33年新高，跑贏亞洲股市，今年以來暫累飆6,123點或逾23.4%，日股一支獨秀的理由，日股還有爆升的空間嗎？
景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭發表報告指，日股上揚，由於全球投資者坐擁大量現金並正在伺機部署；此外，日本新冠疫情過後的重新開放遠遲於其他發達經濟體，其支出剛剛開始復甦；隨著日圓走弱，企業盈利轉強，以及經濟增長有望上升。不過，他指，取消孳息率曲線控制或對股市造成壓力，倘若通脹持續上行，日本央行最早可能會在今個秋天被迫開始取消孳息率曲線控制，他認為，隨著日本股市已接近牛市，而暫時最大的風險可能來自日央行取消孳息率曲線控制，日本正結束長達10年極度寬鬆的貨幣政策並回歸正常化，他相信在此過渡期間，股市最初可能受挫，但未來仍然向好。
景順料日股將跑贏其他發達國家
日本是否值仍得投資？趙耀庭認為，從長遠而言，投資者可投資日本，此外，東京證券交易所將發生結構性變動可能提升公司估值，從而帶動市場再次大幅上漲；日本市場估值絕大部分低於帳面價值，估值持續擴張可能吸引國內外投資者回歸；因此他預期日股將跑贏其他發達國家。
日大型銀行股有4厘股息收益率
瑞銀財管投資管理總監辦公室報告指，日本股票年初以來跑贏全球市場，於3月至6月表現良好，因企陸續公布全年業績，鑒於盈利修正趨勢見底、日圓走強的前景以及東京證交所敦促企業提高股東權益報酬率(ROE)，認為日本股票下行空間有限；另外，看好當地經濟重啟，來自中國的遊客人數增加，有望帶來提振；日本大型銀行股的市帳率(PB)為0.6倍，並提供高達4厘的股息收益率；日本央行今年潛在的政策轉變，亦有望帶動估值上調。另外，該行則表示看好價值股，因政策機制將進一步推動日本企業提高ROE和企業價值。
受惠日圓匯價貶值
野村證券策略分析師Maki Sawada對外電表示，美債務問題雖然尚未完成最後協議，仍存在一定程度風險，但基本協議風險已消退，將避免出現技術性違約；日經平均指數今日已衝破31,500心理關口，預期本周升勢持續，但提醒有回吐機會。另外，出口股佔日經指數比升較高，日圓兌一美元曾跌至141，創6個月新低，有助推升出口相關企業，受惠日圓疲弱，可提振出口商的海外收益。
連續第8周淨買入
據東京證交所數據顯示，截至5月26日，外資淨買入約5,858.4億日圓，連續第8周淨買入，今年以來則累計買入超過6.3萬億日圓，而去年同期則淨流出約2.36萬億日圓。