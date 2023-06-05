日股今飆近700點再創33年高 還有再升的理由？

日經平均指數今日以全日最高位收市報32,217點，693點或2.2%，再創1990年7月以來的33年新高。(路透社)

日本股市愈升愈有，今日以全日最高位收市報32,217點，693點或2.2%，再創1990年7月以來的33年新高，跑贏亞洲股市，今年以來暫累飆6,123點或逾23.4%，日股一支獨秀的理由，日股還有爆升的空間嗎？

景順料日股 將跑贏其他發達國家

日本是否值仍得投資？趙耀庭認為，從長遠而言，投資者可投資日本，此外，東京證券交易所將發生結構性變動可能提升公司估值，從而帶動市場再次大幅上漲；日本市場估值絕大部分低於帳面價值，估值持續擴張可能吸引國內外投資者回歸；因此他預期日股將跑贏其他發達國家。

日大型銀行股有 4 厘股息收益率

瑞銀財管投資管理總監辦公室報告指，日本股票年初以來跑贏全球市場，於3月至6月表現良好，因企陸續公布全年業績，鑒於盈利修正趨勢見底、日圓走強的前景以及東京證交所敦促企業提高股東權益報酬率(ROE)，認為日本股票下行空間有限；另外，看好當地經濟重啟，來自中國的遊客人數增加，有望帶來提振；日本大型銀行股的市帳率(PB)為0.6倍，並提供高達4厘的股息收益率；日本央行今年潛在的政策轉變，亦有望帶動估值上調。另外，該行則表示看好價值股，因政策機制將進一步推動日本企業提高ROE和企業價值。