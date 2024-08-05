日股「黑色星期一」收瀉4451點　創史上最大單日跌幅 (更新)

【14:40更新】受疲軟的美國就業及經濟數據打擊，加上日圓飆升和中東地緣政治局勢緊張，令全球避險情緒升溫。亞太區股市周一(5日)續挫，日本日經225指數日內曾跌逾4,700點，低見31,156點；最終收市報31,458點，下跌4,451點或12.4%，單日下跌幅度超過了1987年美股「黑色星期一」次日的3836.48點，創下史上最大單日跌幅。

日圓兌美元匯價持續衝高

日圓匯價持續上升至今年高位。日圓兌每美元由約146水平衝高，一度升穿143水平，高見142.151，最新企142.7，升幅2.5%。

台灣加權指數失守2萬點關口，全日收報19,830點，跌1,807點或逾8%，創2021年以來最大單日跌幅。至於澳洲悉尼普通股指數收報7,859點，跌310點或3.81%。