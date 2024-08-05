日股「黑色星期一」收瀉4451點　創史上最大單日跌幅 (更新)

【14:40更新】受疲軟的美國就業及經濟數據打擊，加上日圓飆升和中東地緣政治局勢緊張，令全球避險情緒升溫。亞太區股市周一(5日)續挫，日本日經225指數日內曾跌逾4,700點，低見31,156點；最終收市報31,458點，下跌4,451點或12.4%，單日下跌幅度超過了1987年美股「黑色星期一」次日的3836.48點，創下史上最大單日跌幅。
日圓兌美元匯價持續衝高
日圓匯價持續上升至今年高位。日圓兌每美元由約146水平衝高，一度升穿143水平，高見142.151，最新企142.7，升幅2.5%。
台灣加權指數失守2萬點關口，全日收報19,830點，跌1,807點或逾8%，創2021年以來最大單日跌幅。至於澳洲悉尼普通股指數收報7,859點，跌310點或3.81%。
10年期美債收益率跌至1年最低水平
【11:10更新】美國7月份的非農數據和新增就業人數遜市場預期，投資者擔心美國經濟可能硬著陸，加上日本宣布加息。亞太區股市今早(5日)延續上周跌勢，日經225初段急挫7%，一度下跌超過2,500點，連續第三個交易日暴跌，東證指數(Topix)亦從7月高位下跌20%，觸發熔斷機制，導致東證指數期貨交易暫停約10分鐘。三菱日聯金融集團股價一度跌21%，創歷史最大跌幅。
與此同時，韓國市場波動亦擴大，韓國KOSPI200指數期貨急瀉逾5%後，韓國交易所啟動臨時停牌措施，暫停交易5分鐘。台灣股市亦跌逾6%，澳洲股市跌近3%。
10年期美債收益率降至3.77%，爲2023年7月以來最低水平；美國2年期國債收益率下跌約0.9%，跌至2023年5月以來的最低水平；美元指數走弱，美元兌日元擴大跌幅至近0.9%。
(以上數字僅作參考，請以即時報價為準，不作買賣建議)