旭日企業連續兩日大手沽工行建行 套現4億

旭日企業(393) 宣布，集團上周五在公開市場出售合共849萬股工商銀行(1398)股份，帳面總代價約4,030.6萬元，平均出售價約為每股4.7475元，並確認計入其他全面收益的公平值收益約589.2萬元。

合共獲利近 6700 萬

出售事項之所得款項擬用於本集團之一般營運資金。累計上周四及周五兩日，旭日企業沽出的工行及建設銀行(939)股份，合共套現約4億元，合共獲利6,684.5萬元。

出售事項交割後，集團仍擁有約1.2股工行股份，相當於已發行股東0.04%。

財務資源轉撥其他業務機會

旭日主要業務為投資控股，主要從事經營金融投資、室內設計及裝修工程，以及休閒服之出口及零售。公司認為，鑒於近期市況發展，出售事項乃變現其於工行部分投資，將其財務資源轉撥至其他業務需求的機會。由於出售事項乃於公開市場並以現行市價進行，條款屬公平合理，且符合股東整體利益。