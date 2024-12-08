旭日企業連續兩日大手沽工行建行 套現4億

旭日企業(393) 宣布，集團上周五在公開市場出售合共849萬股工商銀行(1398)股份，帳面總代價約4,030.6萬元，平均出售價約為每股4.7475元，並確認計入其他全面收益的公平值收益約589.2萬元。
合共獲利近6700萬
出售事項之所得款項擬用於本集團之一般營運資金。累計上周四及周五兩日，旭日企業沽出的工行及建設銀行(939)股份，合共套現約4億元，合共獲利6,684.5萬元。
出售事項交割後，集團仍擁有約1.2股工行股份，相當於已發行股東0.04%。
財務資源轉撥其他業務機會
旭日主要業務為投資控股，主要從事經營金融投資、室內設計及裝修工程，以及休閒服之出口及零售。公司認為，鑒於近期市況發展，出售事項乃變現其於工行部分投資，將其財務資源轉撥至其他業務需求的機會。由於出售事項乃於公開市場並以現行市價進行，條款屬公平合理，且符合股東整體利益。
上周四沽出2億元建行
旭日企業上周五已公布，上周四在公開市場出售合共3,300萬股建行，帳面總代價約2.003億元，平均出售價約為每股6.0697元，確認計入其他全面收益的公平值收益約3,940.85萬元。公司目前仍持有約1.1億股或0.04%股權的建行股份。另外，公司同日亦沽出約3,400萬股工行股份，總代價1.5934億元，每股平均價4.6865元，確認計入其他全面收益的公平值收益約2,152.44萬元。
旭日企業上周五收報1.15元，升0.02元或1.8%，市值17.4億元。