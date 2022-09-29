旭輝再瀉逾2成至上市新低 短短兩日市值蒸發一半

旭輝控股（884）未止瀉，今早以全日最高位0.91元開市後持續下挫，最多跌26.7% 低見0.63元，再創上市新低，最新報0.66元。

多家大行降低旭輝評級，摩根大通將評級由「中性」降至「減持」，並削目標價三分之二，由2.1元0.7元。美銀證券亦將旭輝的評級由「買入」降至「跑輸大市」，目標價由2.9元降至1.2元。

摩通在報告中評論旭輝，指該公司未能為一個物業開發項目的融資如期支付款項，凸顯了合資企業的風險，亦損害投資者對旭輝流動性狀況及其管理合資風險能力的信心，相信在下一個債券到期日即2023年1月之前，相信旭輝的股價仍會面臨壓力。

券商大幅降評級削目標價

日前主席林中所寫的《致旭輝全體幹部的一封信》在網絡流傳，指公司雖賬面仍有逾300億元人民幣現金，但絕大部分無法滿足企業的合理按需使用，並稱未來幾個月，旭輝的現金流將承受前所未有的挑戰。

旭輝今天中午再發出公告，指出該內部信函提及本集團之賬上現金額度為未經審核金額約數，其大部份為與本集團房地產業務項目開發相關的資金。公告又指出，該內部信函之陳述並無暗示或表述本集團無力償還其到期債務或清償本集團的債務。

公告指出，中國房地產行業面臨尤為嚴峻的困難和挑戰，加之疫情反覆，導致企業承受經營和現金流壓力。中國房地產行業進入深度調整期，集團將採取一切可行的措施繼續加大力度提升現金流。

公司又表示，已於周三按時支付於2024年到期6.55厘境外優先票據的利息。