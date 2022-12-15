旭輝永升被控股股東減持跌14% 套現潮下物管股捱沽

旭輝永升（1995）被控股股東之一Elite Force出售持有的9,000萬股股份，佔公司股本約5.15%，配售價為每股4.85元，較昨日收市價5.33元折讓9%，套現4.365億元。旭輝永升今早最多跌14.4%，低見4.56元，最新跌幅為11.4%，成交金額6.22億元。旭輝控股（884）最新報4.72元，跌7.2%。

公司公告表示，公司主席兼執行董事林中、非執行董事林峰及林偉，通過旭輝、Elite Force及他們所控制的其他投資控股公司，有權行使公司已發行股本約51.98%的投票權，因此彼等共同構成公司的一組最終控股股東。配售事項完成後，最終控股股東將有權行使公司已發行股本約46.84%的投票權。

本月以來已先後有多隻內房及股東減持旗下物管股套現。上星期，雅居樂（3383）宣布計劃出售4,860萬股雅生活（3319），佔雅生活已發行股本約3.42%，出售價每股10.18元，較昨日收市價折讓約7.96%。預計所得款項淨額約4.9億元。交易完成後，雅居樂在雅生活的持股降至約47.44%。

本周初，再有碧桂園服務（6098）公布，主席兼非執行董事楊惠妍已於上周五以每股21.33元，配售2.37億股股份予若干獨立投資者，套現50.55億元，持股比例由原先的43.15%減至36.12%，楊惠妍仍是公司控股股東。

碧桂園服務及雅生活今早亦跌逾4%，至5日低位。