旭輝稱債權人同意無條件撤回清盤呈請

旭輝控股（884）公布，獲悉本月初向香港高等法院提出清盤呈請的債權人已同意無條件撤回呈請，並排取適當的措施以盡快回該呈請。旭輝重申其公平公正地對待所有債權人的意願，並沒有向提出該呈請的債權人支付對價且未就也不會就該等融資安排提供任何特殊優待，以換取其同意回該呈請。

旭輝表示，自收悉清盤呈請後立刻與提出該呈請的債權人溝通，並解釋公司已取得的進展及採取了多項措施以就其境外債務融資問題尋求全面解決方案。經過討論後，提出該呈請的債權人已同意無條件撤回該呈請，並爭取適當的措施以盡快撤回該呈請。該公司預計該呈請被正式撤回需時一至兩周。

公告指出，清盤開始日期即2022年11月25日。董事會提醒股東及潛在投資者，如公司最終清盤，在未有香港高等法院認可令的情況下，於2022年11月25日或之後作出的股份轉讓將屬無效。而根據公司清盤條例第182條，倘該呈請其後被撤回、撤銷、駁回或永久擱置，則於11月25日或之後作出的任何產權處置將不受影響，因此

若最終清盤11月25日後股份轉讓或屬無效

旭輝重申其公平公正地對待所有債權人的意願，並沒有向提出該呈請的債權人支付對價且未就也不會就該等融資安排提供任何特殊優待，以換取其意撤回該呈請。

旭輝於消息公布前一度跌11%，低見1.21元，中午收市報1.27元，跌幅收窄至6.6%。

旭輝在11月1日刊發的公告提到，無法與其於10月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成協議，故終止與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論。