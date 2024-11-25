旺旺半年多賺7.6% 原材料成本降 毛利率報捷

中國旺旺(151)公布9月底止半年純利18.63億元(人民幣，下同)，按年多7.6%；收益108.77億元，少3.5%；毛利增0.8%，至51.41億元，毛利率47.3%，多2.1個百分點；每股盈利15.78分，維持不派中期息。

毛利率47.3% 多2.1百分點

期內集團米果收益基本持平，錄20.574億元幣，其中銷量低個位數增長，毛利率41.8%，跌2個百分點；乳品及飲料收益60.094億元，減少1.4%，毛利率50.3%，升3個百分點；休閒食品收益27.310億元，跌9.9%，毛利率44.3%，多1.3個百分點。

料下半年續受益成本下降

旺旺指，收入減少主要受累休閒食品類中的冰品小類上半年收益倒退，致整體收益承壓；但受益於渠道多元化策略，自動售貨機、OEM等新興渠道持續增長，另外海外市場實現雙位數收益成長。集團持續投入研發具特色產品品項，過去5年內推出新品佔期內收益達雙位數。至於毛利率上升，主要受惠大宗原材料及包裝材料單位耗用成本下降，渠道多元化發展和產品升級，提升了產品獲利能力，並預計下半年仍有望繼續受益於部分原物料成本的下降。