旺角沙田店銷量躋全球十強 震驚日本總部 松本清逆市急速擴充 感激港人熱愛

港人北上消費成風，市場關注本土零售走下坡之際，攻港近兩年的日本人氣連鎖藥妝店松本清卻演繹出另一個故事。松本清香港董事長兼總經理林保範(Yasunori Hayashi)接受本報專訪時表示，集團早前訂下在港開店30間的目標，正以超預期的速度推進，又透露旺角雅蘭中心及沙田分店的銷售額最高，甚至躋身全球松本清店舖銷量十強，並多次感激港人的熱情，「日本總公司對我們的營業狀況也感到很驚訝，之前沒有想過會這麼受歡迎」。 記者：林靜 攝影：蘇文傑 松本清集團目前在日本經營逾3,400間藥妝店門市，並在2022年5月新冠肺炎期間於觀塘開設首間香港分店，至今不足兩年分店數目達9間，包括屯門、銅鑼灣、尖沙咀、元朗、荃灣及旺角新世紀廣場店，短期內大埔亦將有第10間分店進駐，平均每兩個半月就新增一間分店。

平均2.5月開1店 林保範：港日喜好相似 林保範表示，自去年初香港踏上復常之路後，旗下門市銷售額明顯反彈，動力至今仍繼續維持，惟未透露實際反彈幅度；至於未來開店速度則取決市場需求，「哪一區客人多又未有分店，我們就會揀選該區開店」，惟強調30間分店的目標沒有時間表，並且只會是一個里程，非終極目標。攻港兩年即取得好成績，他歸功於香港人對日本文化及產品的熱愛，並相信程度超過台灣人、為全球數一數二；又認為香港人與日本人審美標準及喜好相似，「所以香港人理解到日本人設計貨品的理念，或者亦是何以這麼喜歡日本產品的原因」。至於沙田及旺角雅蘭中心分店的驚人成績，除了受惠本地客，亦受惠內地及海外客戶，如沙田受惠東鐵沿線便利內地客消費；旺角鬧區則因位置便利吸引人流及旅客。 4日暴增近萬會員 專注實體未擬攻網購 至於港人熱情如何體現得到？林保範指集團推出手機應用程式招募會員，至今7個月會員人數增速比想像快得多，雖然未肯透露實際數字，但就指今年2月推出優惠時，短短4日會員人數暴增近萬人，完全出乎意料。他表示，現時集團目標是先做好實體店，即使有網購平台洽商合作，但暫未有相關計劃；並稱松本清日本官網的購物平台，設有送貨海外的服務。 除了日本及香港，松本清在台灣亦有23間分店。對於港日台三地的消費文化，他指日本分店逾3千間，松本清對當地人而言形同生活必需品，是購買日常用品的地方；台灣則設有進口限制，日本商品的價錢普遍較高，消費日本產品猶如一種自我獎勵。至於香港人因熱愛日本文化，松本清就是消費日本產品的據點；他又重申，會向著「香港人一想起要買日本產品，第一時間就想起松本清」這個目標進發。 自家品牌最熱銷 全數日本製造成業務優勢 不過，香港人熱愛日本產品非一朝一夕，不少熟悉的品牌如一田、DONKI、Aeon等都已深入民心，要突圍成為港人心目中的「第一」絕非易事。林保範指，不會視其他公司為競爭對手，但認為松本清的優勝之處在於「正統日本公司」的優勢，「我們帶著日本知識去售賣日本商品，大家都知道日本人在製造商品方面的謹慎，而整個賣場設計都套入日本文化及經驗，加上我們有不少日本同事可快速分辨正品，絕對不會出現假貨。」再者，集團銷售產品種類不斷增加，目前數量較觀塘分店開幕時大增1.6倍，並會持續增長，當中不少熱銷產品均為自家品牌，而且所有自家品牌均為日本製造。 雖然松本清可在逆境中持續擴充，惟一樣要面對零售業一大痛點——人手不足。林保範指，目前香港員工約2百人，每年均會調整員工待遇，人手上的最大難度不在員工流失，而是集團開店速度快，招聘進度卻趕不上。他指松本清每開一店，最理想需要增聘20人，惟現實情況未如願，只能以全職及兼職員工互相補足。另外，日圓持續貶值下有好處亦有風險，林保範稱，門店產品不會全數由日本直接進口，部分會採取與香港代理商合作供貨的策略，以平衡日圓時高時低的風險。

居港兩年半被同化 林保範最驚訝電梯高速 松本清攻港近兩年，林保範於更早時期已抵港準備，倘扣除早前簽證到期而須離港的時間，則已定居香港約兩年半，而這短短兩年半卻足以令這位土生土長的日本人變得「香港化」。 林保範指，大部分香港人都有上進心，相信努力有回報，對新知識新技能有渴求，這種美德與日本人不謀而合，因此工作上可以很投契。不過港人重視效率，日本人做決定時卻需要花更多時間，並更關注細節，就是兩地很大不同，「我來到香港最驚訝的一件事，是扶手電梯速度非常快，這速度對人口老化的日本而言，會成為問題。」但他指，早前回日本坐升降機時，曾經不自覺地瘋狂按下關門按鈕，令日本同事側目，亦因而深深感受到自己亦已「香港化」。 他認為，各地文化有異是正常事，沒有好壞之分，最重要是學會尊重及入鄉隨俗。他相信，正正因為港日兩地的人有這種共同美德、又存在文化差異的特質，令香港人對日本有超出想像的喜愛。然而他笑言：「對於很多日本人來說，日本卻又未必是一個幸福的地方。」