明年次季棄清零機率60% 惠譽估內地難全面放寬

惠譽國際評級大中華區主權基金主管Andrew Fennell表示，內地防疫防控為經濟帶來沉重壓力，並加劇社會緊張氣氛，預期內地明年放寬限制性最強的防疫措拖，如全城封鎖，以直接減低經濟壓力，但由於內地民眾的免疫力及疫苗加強劑的接種率均偏低，因此不會全面放寬，估計很多限制仍保留。

內地新冠肺炎疫情持續擴大，加上內地民眾對防疫抗疫政策耐性漸失，令中港股在內地「降準放水」下仍要走弱。市場普遍估計，內地當局明年勢要放棄清零政策，至於是否能全面放寬，則仍有分析不表樂觀。

高盛亦有報告指，內地明年第二季退出「動態清零」的機會率為60%，第二季之前退出機率為30%，「無序」退出機會較低。該行指，內地正面對防控與疫情擴大之間的矛盾，地方政府亦難以兼顧迅速防疫與「精準防疫」的要求，並指防疫措施明顯打擊內地經濟，料全年經濟增長只有3%。

港股挫275點 北水又出手掃貨

大市方面，恒生指數昨早段一度恐慌，最低曾失守萬七關，低見16,833點，其後跌幅持續收窄，高見17,364點，高低波幅531點，收市報17,297點，失275點或1.6%。主板成交額1,183億元。A股亦向下，上證綜合指數報3,078點，失0.7%。大市明顯下挫之際，上周見走資的北水旋即又出手，滬深合共淨買額66.38億元，為3周最多。