明年生效｜鄭志明升格CEO 新創建高層大執位

剛完成股權轉讓的新創建(659)，董事會大執位！行政總裁兼執行董事馬紹祥已辭任上述職位，由首席營運總監何智恒及主席鄭家純次子鄭志明任聯席行政總裁(CEO)，至於鄭家純長子鄭志剛則由執行董事調任非執行董事。明年1月1日生效。
新世界早前將新創建悉售予周大福企業，交易在上月完成，新創建昨隨即公布大執位。
授權代表何智恒 聯席行政總裁
新創建除了CEO變動，鄭家純亦將不再擔任提名委員會主席及成員，由獨立非執行董事李耀光接任。至於杜顯俊及黎慶超亦辭任非執行董事。另外，首席財務總監林戰獲委任為執董；已故新世界發展(017)創辦人之一鄭裕彤的外孫女婿曾安業，獲委任為非執行董事。
至於將出任聯席CEO的何智恒，同時為新創建授權代表。何智恒2018年1月加入集團任高級總監，當年7月成為執董，去年2月起獲委任首席營運總監。他亦曾為新世界發展高級投資總監及新世界策略投資執行董事等。
馬紹祥協助鄭志剛管理新世界
辭任新創建CEO的馬紹祥，獲新世界委任為首席營運總監，公告特別提到，他除了現有的職責及責任外，亦將會協助新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛處理香港業務的日常管理及營運。馬紹祥去年7月起擔新世界執董，新任命亦將於明年1月生效。