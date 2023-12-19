明年生效｜鄭志明升格CEO 新創建高層大執位

剛完成股權轉讓的新創建(659)，董事會大執位！行政總裁兼執行董事馬紹祥已辭任上述職位，由首席營運總監何智恒及主席鄭家純次子鄭志明任聯席行政總裁(CEO)，至於鄭家純長子鄭志剛則由執行董事調任非執行董事。明年1月1日生效。

新世界早前將新創建悉售予周大福企業，交易在上月完成，新創建昨隨即公布大執位。

授權代表何智恒 聯席行政總裁

新創建除了CEO變動，鄭家純亦將不再擔任提名委員會主席及成員，由獨立非執行董事李耀光接任。至於杜顯俊及黎慶超亦辭任非執行董事。另外，首席財務總監林戰獲委任為執董；已故新世界發展(017)創辦人之一鄭裕彤的外孫女婿曾安業，獲委任為非執行董事。