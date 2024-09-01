明日市場焦點！新世界發盈警 主因一次性非現金撥備 ？

新世界發展(017)上周五發盈警，預計由於2023財年落成並移交的主要項目缺乏收益確認、投資及發展物業及商譽重估或耗蝕虧損、出售事項的確認虧損，以及年內利率持續高企及人民幣貶值，集團預計於今年6月底止2024財年錄得股東應佔虧損為190億元至200億元之間。
核心經營溢利料65億至69億元
新世界指2024 財年預期可能錄得持續經營業務核心經營溢利為65億元至69億元之間，較截至2023年財年減少18%至23%，核心經營溢利下跌乃因於2023財年落成並移交的主要項目(包括柏傲莊第一期及第二期)缺乏收益確認所致。核心經營溢利為來自持續經營業務溢利，不包括投資物業公平值變動、稅項、財務收入和費用、出售成本的重新計量、出售非核心資產的盈虧及發展物業、物業、機械及設備、使用權資產以及非流動資產列為待售資產的耗蝕虧損或虧損折讓撥回。
投資及發展物業減值最多95億元
再者，集團投資及發展物業年度獨立重估包括商譽評估的初步結果顯示，需要於2024財年進行一次性非現金重估或耗蝕虧損，總額介乎85億元至95億元。此外，由於集團出售其於新創建集團的所有股份並於2023年7月1日起採納《香港財務報告準則》第17號，集團於2024財年因出售事項錄得一次性及非現金虧損82.57億元。
新世界發言人對媒體表示，是次主動一次性撥備屬非現金及未變現項目，不會影響集團現金流，亦是為重新出發做好準備；另外，集團今年已完成逾500億港元貸款安排及債務償還，整體財務穩健。
新世界上周五發盈警前收報7.85元，升0.14元或1.8%。