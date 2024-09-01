明日市場焦點！新世界發盈警 主因一次性非現金撥備 ？

新世界發展(017)上周五發盈警，預計由於2023財年落成並移交的主要項目缺乏收益確認、投資及發展物業及商譽重估或耗蝕虧損、出售事項的確認虧損，以及年內利率持續高企及人民幣貶值，集團預計於今年6月底止2024財年錄得股東應佔虧損為190億元至200億元之間。

核心經營溢利料 65 億至 69 億元

新世界指2024 財年預期可能錄得持續經營業務核心經營溢利為65億元至69億元之間，較截至2023年財年減少18%至23%，核心經營溢利下跌乃因於2023財年落成並移交的主要項目(包括柏傲莊第一期及第二期)缺乏收益確認所致。核心經營溢利為來自持續經營業務溢利，不包括投資物業公平值變動、稅項、財務收入和費用、出售成本的重新計量、出售非核心資產的盈虧及發展物業、物業、機械及設備、使用權資產以及非流動資產列為待售資產的耗蝕虧損或虧損折讓撥回。