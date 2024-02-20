明日放榜｜暗示去年績優 祈耀年預警滙控前路艱難

滙豐控股(005)明日公布去年業績，外電引述消息指，集團行政總裁祈耀年(Noel Quinn)在集團近期一次於英國溫莎舉行的會議上，在討論集團內部事務時，表示受惠大部分利潤來自亞洲，令即將公布的去年盈利強勁，但同時警告前路更加艱難。

滙控昨逆向走高，最多曾升1.3%，全日收市報62.4元，升0.45元或0.7%，成交額近16億元，連升3日累漲2.6%。累計去年初至今，滙控股價已走高28.5%。

加息周期見頂 中港經濟有隱憂

報道指，滙控與同業在過去18個月經歷利率上漲的好處後，正要準備迎接今年的逆風，即在加息周期見頂下，意味利率驅動的盈利增長亦可能結束。同時，集團扎根中港市場亦為其帶來挑戰，因要面對中美關係及台海局勢或惡化的危機。祈耀年又暗示，希望在中期內繼續領導滙控。