明日放榜｜暗示去年績優 祈耀年預警滙控前路艱難

滙豐控股(005)明日公布去年業績，外電引述消息指，集團行政總裁祈耀年(Noel Quinn)在集團近期一次於英國溫莎舉行的會議上，在討論集團內部事務時，表示受惠大部分利潤來自亞洲，令即將公布的去年盈利強勁，但同時警告前路更加艱難。
滙控昨逆向走高，最多曾升1.3%，全日收市報62.4元，升0.45元或0.7%，成交額近16億元，連升3日累漲2.6%。累計去年初至今，滙控股價已走高28.5%。
加息周期見頂 中港經濟有隱憂
報道指，滙控與同業在過去18個月經歷利率上漲的好處後，正要準備迎接今年的逆風，即在加息周期見頂下，意味利率驅動的盈利增長亦可能結束。同時，集團扎根中港市場亦為其帶來挑戰，因要面對中美關係及台海局勢或惡化的危機。祈耀年又暗示，希望在中期內繼續領導滙控。
報道引述波士頓大學金融系講師Mark Williams表示，銀行盈利強弱取決於其客戶及經營地的經濟情況，而在經濟已然步履蹣跚之下，滙控押注內地的政策會令其「至少未來1年的盈利狀況都處於脆弱境地。」
料上季派息大增 股息率或達8厘
按彭博追蹤的分析師估計，滙控去年淨收入平均料約655億美元，按年增27%，淨利息收入則料374億美元。另外，綜合多間券商的預測，滙控去年全年列帳稅前盈利或突破300億美元，至平均料341億美元，大增逾九成；全年股息或超過64美仙，遠高於新冠肺炎疫情前的51美仙之餘。按集團首3季共派30美仙計，第四季季息料達34美仙，即預測股息率高達8厘。另外，集團早前亦已預告會派發出售加拿大零售銀行業務後的特別股息21美仙，連特別息股息率高達10.6厘。
同時，多間大行預料集團明日會同時宣布回購計劃，富瑞料達80億美元；摩根大通則料有105億美元。集團昨亦宣布完成30億美元回購，相關股份將作註銷。