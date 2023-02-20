明日放榜｜稅前利潤料最多縮兩成 滙控末期息 憧憬增派四成

藍籌業績期快將展開，滙豐控股(005)及恒生銀行(011)將於明日公布2022年度全年業績，分析料滙控純利將介乎120億至151.7億美元(約936億至1,183億港元)，按年跌4.8%至升20.4%不等；稅前利潤料介乎148.49億至176.86億美元，將按年挫6.5%至21.5%。至於市場關注的派息問題，據估計每股全年派0.271至0.34美元，較2021年每股派息0.25美元，按年升8.4%至36%，以去年第二次中期息每股派0.09美元計，即意味末期息每股派0.181至0.25美元，即按年多0.6%至39%。

滙控上周五收市報58.2元，升0.2%或0.1元，今年暫累漲近兩成，美國預託價上周五較本港收市價則升0.7%。按市場估計滙控全年派息介乎0.271至0.34美元計，即股息率介乎3.6厘至4.6厘。

摩根士丹利估計滙控去年列帳基準除稅前利潤174億美元，較2021年度189億美元，按年下滑8%，指淨息差走勢仍然正面，及受惠美元及英鎊匯率造好。不過，預期涉內地商業房地產撥備將增加，但實際信貸質素仍穩固，普通股權一級資本率趨勢續改善，預期去年列帳基準收入按年升10%，至545億美元。

大摩料今季復派季息 下季回購

另外，大摩預期滙控將於首季恢復派發季度股息，及於公布今年第二季業績時會宣布10億美元回購股份計劃，另於2024年就完成出售加拿大業務向股東回報最多97.5億美元。

富瑞預計滙控在今明兩年股份回購及出售加拿大業務派發特別息金額共140億美元；瑞銀預計滙控將重申2023年及2024年派息比率50%的政策。而滙控去年公布業績時曾估計將提前一年於今年達到有形股本回報率10%，續以40%至55%作為派息比率目標。

