明日開市焦點！新世界盈警 半年蝕最多68億

新世界發展(017)上周五發盈警，預料截至去年12月底止6個月可能錄得持續經營業務核心經營溢利約43.5億元至45.5億元之間，較2023年同期減少15%至19%。

核心經營溢利升 15% 至 19%

另外，考慮到發展物業耗蝕虧損及應佔耗蝕虧損及投資物業公平值的變動，總額約47億元至51億元之間，屬於非現金性質，與2024財年上半年持續經營業務股東應佔溢利相比，預期可能錄得2025財年上半年持續經營業務股東應佔虧損約66億元至68億元之間。

物業耗蝕虧損 33 億至 35 億

新世界指，2025財年上半年虧損乃主因集團附屬公司及合營企業持有的發展物業耗蝕虧損及應佔耗蝕虧損約為33億元至35億元之間，反映儘管香港及中國內地房地產市場成交量有所改善，且物業價格總體穩定，但發展物業的可變現價格較預期為低。