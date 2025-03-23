明日開市焦點｜美團ADR挫半成 業績符預期 料下季起為騎手繳社保

美團(3690)上周五交出符預期業績，股價上周五放榜前企穩，收報167.6元，跌0.5元或0.3%。不過美團美國預託證券(ADR)則走弱，折算港元收報158.69元，即較港低5.3%。
經調整溢利升1.25倍 收入多兩成
截至去年底止第四季，美團經調整溢利淨額98.49億元(人民幣，下同)，按年升1.25倍；純利62.22元，多1.8倍；收入884.9億元，多20.1%。全年計，集團經調整溢利437.72億元，大升88.2%；純利358.08億元，增1.6倍；收入3,375.92億元，增22%。
美團去年核心本地商業分部收入增長20.9%，至2,502億元；經營溢利同比增長35.4%，至524億元，經營利潤率由2023年的18.7%提升至20.9%。單計第四季，核心本地商業分部收入升18.9%，至656億元。經營溢利增長60.9%，至129億元，經營利潤率提升至19.7%。去年年，集團的到店業務實現了亮眼增長，訂單量增長超過65%，年度交易用戶數及年度活躍商家數均創歷史新高。
新業務經營虧損收窄
新業務分部去年收入增長25.1%，至873億元。經營虧損收窄至73億元，經營虧損率改善至8.3%，主要受益於該分部所有業務運營效率的提升。單計第四季，新業務分部收入升23.5%，至229億元。該分部經營虧損收窄55%，至22億元。經營虧損率改善至9.5%。
履行社會責任 制定社保試點方案
展望未來，美團指將致力推進行業的數字化轉型，加大對AI、無人機配送、自動配送車等前沿科技及相關應用的投入。作為行業領導者，也將積極履行社會責任，包括創造就業機會、改善騎手福利，以及促進本地服務生態系統的可持續發展。集團又提到，已制定出了一項針對騎手的社保試點方案，預計在今年第二季度開始在部分城市試點實施。