明日開市焦點｜美團ADR挫半成 業績符預期 料下季起為騎手繳社保

美團去年核心本地商業分部收入增長20.9%，至2,502億元；經營溢利同比增長35.4%，至524億元，經營利潤率由2023年的18.7%提升至20.9%。單計第四季，核心本地商業分部收入升18.9%，至656億元。經營溢利增長60.9%，至129億元，經營利潤率提升至19.7%。去年年，集團的到店業務實現了亮眼增長，訂單量增長超過65%，年度交易用戶數及年度活躍商家數均創歷史新高。

新業務經營虧損收窄

新業務分部去年收入增長25.1%，至873億元。經營虧損收窄至73億元，經營虧損率改善至8.3%，主要受益於該分部所有業務運營效率的提升。單計第四季，新業務分部收入升23.5%，至229億元。該分部經營虧損收窄55%，至22億元。經營虧損率改善至9.5%。

履行社會責任 制定社保試點方案

展望未來，美團指將致力推進行業的數字化轉型，加大對AI、無人機配送、自動配送車等前沿科技及相關應用的投入。作為行業領導者，也將積極履行社會責任，包括創造就業機會、改善騎手福利，以及促進本地服務生態系統的可持續發展。集團又提到，已制定出了一項針對騎手的社保試點方案，預計在今年第二季度開始在部分城市試點實施。