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財經
2023-05-21 17:10:10

明早上線｜美團試推港外賣平台KeeTa 送餐遲到有補償

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明早上線｜美團試推港外賣平台KeeTa 送餐遲到有補償

KeeTa推出「十億激賞」計劃吸引新客及餐廳。

美團(3690)公布，旗下香港外賣平台KeeTa明日早上8時起正式上線，以旺角及大角咀為首站試點，兩區居民註冊即可獲300元迎新優惠，並指，其後會再逐步將服務拓展至新區域，預計至年底覆蓋整個香港。

旺角及大角咀先行 300元優惠券

KeeTa同時推出「十億激賞」計劃吸引新客及餐廳，當中包括餐飲優惠、免運費等，而每位註冊新用戶獲贈的300元優惠券，折扣獎賞包括超值專區優惠券、「額滿」優惠券、免運費券等。首批合作餐廳包括麥當勞、美心、KFC、吉野家、Pacific Coffee 等，同時涵蓋華御結、鴻福堂、南記粉麵、心粥館、堅信號、吃茶三千等餐廳。KeeTa目前正與亞洲國際餐飲集團旗下的意樂餐廳、百分百餐廳、牛奶冰室等商談合作。集團又指，不少餐品最低消費金額僅5060元，顯著低於其他平台。

明早上線｜美團試推港外賣平台KeeTa 送餐遲到有補償

美團旗下香港外賣平台KeeTa明日早上8時起正式上線。(資料圖片)

此外，KeeTa還獨家推出「準時保」政策，為超時外賣埋單，當用戶訂單實際送抵時間超出預計最遲時間15分鐘後，KeeTa將針對符合條件的訂單補償不同金額、無任何使用門檻的優惠券，補償優惠券會於約 24 小時內自動送出。

KeeTa 發言人表示，作為新平台，將堅持用心送好外賣，努力在每一個方面為香港市民和社會創造價值。集團又指，KeeTa品牌名稱與「快速」有關，主要受獵豹cheetah一詞啟發，而獵豹又以風馳電掣聞名。

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