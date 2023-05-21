明早上線｜美團試推港外賣平台KeeTa 送餐遲到有補償

美團(3690)公布，旗下香港外賣平台KeeTa明日早上8時起正式上線，以旺角及大角咀為首站試點，兩區居民註冊即可獲300元迎新優惠，並指，其後會再逐步將服務拓展至新區域，預計至年底覆蓋整個香港。

旺角及大角咀先行 送 300 元優惠券

KeeTa同時推出「十億激賞」計劃吸引新客及餐廳，當中包括餐飲優惠、免運費等，而每位註冊新用戶獲贈的300元優惠券，折扣獎賞包括超值專區優惠券、「額滿」優惠券、免運費券等。首批合作餐廳包括麥當勞、美心、KFC、吉野家、Pacific Coffee 等，同時涵蓋華御結、鴻福堂、南記粉麵、心粥館、堅信號、吃茶三千等餐廳。KeeTa目前正與亞洲國際餐飲集團旗下的意樂餐廳、百分百餐廳、牛奶冰室等商談合作。集團又指，不少餐品最低消費金額僅50至60元，顯著低於其他平台。