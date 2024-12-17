明星效應！草姬膺新股第二大超購王

港股持續徘徊在二萬大關水平之際，新股市場的熱度卻不斷升溫。繼今年的「凍資王」毛戈平(1318)上市後累飆逾八成後，昨日截止招股、藝人郭晉安任非執行董事的草姬(2593)，在明星效應下，傳公開發售超購約6,100倍，超越晶科電子(2551)的5,677倍，成為今年超購王，亦為繼2018年掛牌的毛記葵涌(1716)超購6,288倍外，本港新股史上第二大超購王。

草姬孖展雖然已於上周五截止，惟因認購反應熱烈，部分券商昨日繼續收飛，綜合市場消息，券商合共為草姬借出最少795.519億元孖展額，較公開發售集資1,383.44萬元，最少超額認購逾5,749倍。另外，有媒體引述消息指，倘計及非孖展的入飛部分，草姬公開發售錄超額約6,100倍。集團將於本周四掛牌，市場分析普遍相信首日會爆升，但建議勿高追。