明星效應！草姬膺新股第二大超購王

港股持續徘徊在二萬大關水平之際，新股市場的熱度卻不斷升溫。繼今年的「凍資王」毛戈平(1318)上市後累飆逾八成後，昨日截止招股、藝人郭晉安任非執行董事的草姬(2593)，在明星效應下，傳公開發售超購約6,100倍，超越晶科電子(2551)的5,677倍，成為今年超購王，亦為繼2018年掛牌的毛記葵涌(1716)超購6,288倍外，本港新股史上第二大超購王。
草姬孖展雖然已於上周五截止，惟因認購反應熱烈，部分券商昨日繼續收飛，綜合市場消息，券商合共為草姬借出最少795.519億元孖展額，較公開發售集資1,383.44萬元，最少超額認購逾5,749倍。另外，有媒體引述消息指，倘計及非孖展的入飛部分，草姬公開發售錄超額約6,100倍。集團將於本周四掛牌，市場分析普遍相信首日會爆升，但建議勿高追。
超購王首日例升 長遠無以為繼
事實上，港股歷年超購王雖然首日例牌大升，但長線股價均無以為繼。如毛記掛牌首日勁飆4.3倍，惟累計至今已倒跌七成；上市1個半月的晶科電子首日大升48%，至今卻倒跌16.3%。其他例子有超購4,132倍、2021年上市的諾輝健康(6606)，首日飆近2.2倍，至今倒跌47%，今年3月起更停牌；超購3,558倍的奧克斯國際(2080)首日升89%，累計近5年已倒跌84%。
郭晉安有份創立
按招股書透露，今年60歲、原名郭亞安的郭晉安在1999年與胞姐郭致因創立草姬，郭致因目前為草姬主席兼行政總裁。在草姬上市後，郭致因及其丈夫李日勝共持有集團67.5%，郭晉安於2022年將股份悉數轉讓郭致因，目前未有持股。草姬截至今年6月底止半年賺748.3萬元，按年少59%；收益約1.18億元，少3.2%。