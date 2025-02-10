星展去年純利創新高 全體員工獲逾5千元獎金

第四季純利較去年上升10%，至26.2億坡元。由於商業帳及市場交易均錄得升幅，總收入上升10%，至55.1億坡元。成本收入比率保持穩定，特殊撥備佔貸款的20個基點，一般撥備撥回2,000萬坡元。

星展集團公布去年度純利上升11%，至114億新加坡元，創新高，股本回報率為18%。受惠商業帳的淨息差擴大、服務費收入首次升破40億坡元、財資客戶銷售額創新高、以及市場交易收入反彈，帶動總收入增長10%，至223億坡元。成本收入比率維持不變，為40%。資產質素穩健，特殊撥備佔貸款的13個基點。

星展表示，除管理級別員工外，所有員工將獲得一次性特別獎金1,000坡元(約5,756港元)，以感謝他們對創紀錄業績所作的貢獻，同時已撥出該筆總額為3,200萬坡元的獎金。

承諾在未來 3 年逐步降低過剩資本

董事會建議第四季度末期派息每股60坡仙，較前一次派息增加6坡仙，全年普通股息達每股2.22坡元，增加27%。此外，董事會承諾在未來3年內逐步降低過剩資本，首先計劃於2025財政年度每季度派發每股15坡仙的資本回報股息。在接下來的兩年內，除非出現不可預視的情況，否則將預計通過此機制或其他方式派發金額相若的資本回報。