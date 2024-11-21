星展料內地增長保五 本地樓價反彈「可能要等兩年」

美國大選由特朗普當選，市場關注他上任後對華關稅政策及對美國通脹形勢。星展銀行(香港)經濟研究部經濟學家謝家曦表示，今年首10個月內地出口東盟國家的佔比達16.2%，較美國的14.6%比例更高，相信可以抵銷部分美國關稅的影響，減輕對經濟影響。他又指，美國進口商或提前採購中國貨品，而關稅的實質影響會在2025年底至2026年才體現。

若美對華實施60%關稅 影響0.5%至1%增長

該行首席中國/香港經濟學家紀沫表示，目前市場仍未能確定美國關稅何持出台，以及幅度多少，相關不確定性會左右中央放水力度。她相信，假設美國真的對華實施60%關稅，將影響中國0.5%至1%經濟增長，因此內地經濟是否階段性觸底仍言之過早，須數個月紮實數據去確定，更不排除仍會進一步探底。不過，在內地已確定救市後，她相信明年經濟增長可達5%。