星島悉售《巴士的報》三成權益　海外業務收美國政府近2000萬補助

星島業績顯示，上半年集團虧損收窄，由去年同期1.09億元，收窄至4,268萬元，以該股每手2,000手計算，相當於每股虧損4.85港仙；期內收入錄得3.88億元，按年增加5.8%；不派中期息。

星島悉售《巴士的報》三成權益

星島在業績中，披露有關出售聯營公司事宜，指中期期間，集團向一名第三方出售持有的30%《巴士的報》公司權益，現金所得款項淨額約為877.7萬港元。星島表示，於出售前集團擁有該報30%權益，出售後集團並無擁有《巴士的報》任何權益；該交易亦致集團虧損約16.8萬港元。

《巴士的報》近期公司註冊資料有變動，原本出任其董事的星島副主席兼聯席行政總裁、佳兆業（1638）創辦人郭英成女兒郭曉亭，已於6月底離任，並新增一名董事「丁慧敏」。

據了解，《巴士的報》為本地網媒，在2013年由星島新聞集團，及前行政總裁盧永雄共同成立，當中星島持股30%，盧永雄持股70%。而《巴士的報》旗下擁有「笛卡兒數碼」，管理「名校secrets」等專頁。在2021年時，笛卡兒數碼為財政司長辦公室等政府部門進行粉飾形象的公關服務，當時該企中標價為91.7萬港元。

星島海外業務收美國政府近2000萬補助

星島亦披露，其海外業務分部，在上半年在報告期内，收到美國政府約1,930萬港元，接近2,000萬港元的抗疫補助；又指集團海外業務上半年繼續積極對業務作調整以應對市場變化，包括嚴格控制成本及拓展收入來源等措施。惟在環球通脹、加息及俄烏戰爭等因素影響下，整體市場持續低迷，廣告收入受到較大壓力。