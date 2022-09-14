星巴克中國每隔9小時開一店 2025年成Starbucks最大市場

星巴克（Starbucks）行政總裁Howard Schultz接受CNBC主持Jim Cramer訪問時表示，中國將於2025年取代美國成為最大的市場。根據星巴克最新的發展策略，該公司計劃在 2025 年前將中國店舖數目增加 50% 至 9,000 家，又會通過門店擴張、全渠道增長等努力，三年內營業收入倍翻。以及在家和在路上的咖啡服務。

星巴克於13日召開2022投資者日，會上透露星巴克對中國內地的策略。星巴克全球執行副總裁、星巴克中國董事長王靜瑛（Belinda Wong）表示，到2025年，星巴克中國的門店數將達到9,000家，與現有的數量相比要增加接近一半。「用更加生動地角度來說，在未來二至三年的時間裏，每隔9個小時就有一家新的星巴克門店出現在中國。」

王靜瑛指出，截至2022財政年度，星巴克中國總共有近6,000家門店，註冊會員數達到8,500萬人，其中在過去90天內的活躍會員數達到1,500萬人。隨着內地在2020至2030年間城市化率和中產家庭數量的持續增加，人均咖啡的消耗量也將穩步提升。面對如此廣闊的市場前景，星巴克也將持續加大對中國地區的投資，希望在2025年將註冊會員數擴大至1.7億人，同時近90天活躍會員數量也較目前翻倍。

星巴克中國董事長：3年內營業收入倍翻

王靜瑛說，在財務指標方面，星巴克中國希望在3年內實現營收翻倍，同時將營運利潤翻四倍。她表示，星巴克中國在兼顧開店速度的同時，投資回報率也是重要的指標。星巴克中國的門店，預期的投資回收期將在2年以內。