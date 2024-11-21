星巴克據報擬售中國業務股權　引入內地合作夥伴

星巴克（Starbucks）據報正考慮中國業務的發展及選項，當中包括出售部分股權。 中新社資料圖片

星巴克（Starbucks）據報正考慮中國業務的發展及選項，當中包括出售部分股權。彭博社引述知情人士透露，星巴克正與顧問討論如何擴大中國業務，包括引入當地合作夥伴。知情人士稱，星巴克已非正式的向潛在投資者詢問興趣，包括國內的私募股權公司，股權出售或吸引中國企業或其他具有行業經驗的本地公司的關注。知情人士指出，星巴克仍在評估其選擇，尚未決定是否進一步行動。星巴克發言人回覆查詢時表示，公司正在努力尋找最佳的增長路徑，其中包括探索戰略合作夥伴。

報道稱，星巴克面臨來自積極投資者艾略特投資管理公司（Elliott Investment Management）的壓力，該公司希望星巴克承諾對中國業務進行審查。以往麥當勞和百勝餐飲集團亦曾將其中國業務剝離，並向私募股權公司出售股份以尋求更多增長及更好迎合本地口味。

瑞幸咖啡挑戰市場地位 中國是星巴克僅次於美國的第二大市場，目前在中國250多個城市經營7500多家門市，佔全球總數約19%，最近一個財年創造約30億美元的淨收入，然而，其競爭對手如瑞幸咖啡正挑戰其市場地位。星巴克中國同店銷售上季再跌14%，連續三季錄得下降。

星巴克新任行政總裁Brian Niccol上月曾指，正致力更深入去了解中國業務，並指出競爭環境似乎「極端（extreme）」，宏觀環境也「艱難（tough）」。他表示星巴克需要弄清楚如何在市場上擴張，並繼續探索可以長期幫助其的戰略合作夥伴，但未提供進一步的細節。