星巴克Starbucks CEO換帥　股價提振暴漲24%

全球連鎖咖啡店星巴克（Starbucks，美：SBUX）投下一個震撼彈宣布「換帥」。由現任連鎖快餐店「Chipotle」（美：SBUX）的行政總裁Brian Niccol接棒Laxman Narasimhan，擔任星巴克董事長兼行政總裁一職，以挽救星巴克在亞洲地區的業績危機。
在消息曝光後，星巴克股價上漲24.5%，創下有史以來，單日最高的升幅，收報95.9美元；至於Chipotle的股價早段曾跌一成，最終跌7.5%，收報51.68美元。
新任命由星巴克董事會決定
外媒報道，自2021年起擔任星巴克執行董事，並將改任為首席獨立董事的Mellody Hobson透露，大約兩個月前起，公司討論領導層變動，並聯繫Brian Niccol，故任命是星巴克董事會決定。她稱，星巴克前行政總裁Howard Schultz約一周前亦參與討論及會見後批准該任命。
Brian Niccol曾令前公司股價飆800%
據星巴克公告介紹，Brian Niccol有工商管理學專業背景，同時具有豐富的品牌管理經驗。自2018年起擔任美式墨西哥連鎖餐飲品牌Chipotle的董事長兼行政總裁。在此任職期間，他幫助公司實現業績翻倍增長，同時獲利成長近7倍、股價飆升近800%。
此外，Brian Niccol也為提高零售團隊成員的薪資和福利待遇，並進一步加強企業文化。他之前亦曾於寶潔( P&G，美：PG )公司的品牌管理相關職務，也在百勝（YUM）旗下的Taco Bell與Pizza Hut擔任過領導職務。