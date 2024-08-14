星巴克Starbucks CEO換帥　股價提振暴漲24%

全球連鎖咖啡店星巴克（Starbucks，美：SBUX）投下一個震撼彈宣布「換帥」。由現任連鎖快餐店「Chipotle」（美：SBUX）的行政總裁Brian Niccol接棒Laxman Narasimhan，擔任星巴克董事長兼行政總裁一職，以挽救星巴克在亞洲地區的業績危機。

在消息曝光後，星巴克股價上漲24.5%，創下有史以來，單日最高的升幅，收報95.9美元；至於Chipotle的股價早段曾跌一成，最終跌7.5%，收報51.68美元。