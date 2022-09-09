星港金融科技節撞期 業界促港府放寬隔離便利參與

新加坡金融科技節（Fintech Festival）定於今年11月2日至4日舉行，與由香港投資推廣署主辦、早定於10月31日至11月4日舉行的金融科技周（Fintech week）撞期。面對競爭對手直接「搶客」，有創投界人士認為，港府應盡快公布隔離要求，便利海外人士到港參與。

創投界人士表示，往年新加坡及香港兩個金融科技周時間接近，海外人士來亞洲可「一次過去兩站」。目前香港疫情存在不明朗因素，很多海外人士未決定會否來香港，希望政府及早決定隔離要求，因為對於仍未安排來港的海外人士，他們需要早日確定行程，若維持隔離措施，恐會影響來港意欲。不過有本港金融科技公司透露，會派不同代表參與兩項活動。

根據目前防疫措施，外地人士到港須接受3日酒店隔離及4日家居檢疫，而新加坡旅客入境則毋須隔離。