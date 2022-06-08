星級收購｜傳馬斯克就Twitter收購的部份融資商討暫停

馬斯克收購社交平台Twitter計劃再添變數，外電引述消息報道，馬斯克就收購Twitter與由阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)牽頭的私募基金的融資計劃陷於停頓，直至有關收購明朗化。有關融資計劃涉及20億至30億美元的優先股融資，停頓意味着馬斯克與Twitter近期就虛假賬號的爭拗對融資造成實質影響。馬斯克與Twitter未回應傳媒查詢，阿波羅亦拒紹評論。

馬斯克早前表示，因應收購行動，已經安排銀行提供130億美元貸款融資渠道，股本投資承諾是335億美元。因此，除他個人提供至少85億美元現金，以及71億美元來自共同投資者外，馬斯克還需要尋找其他融資渠道，以達成上述承諾。

馬斯克日前透過律師去信社交平台Twitter，批評Twitter阻撓他取得有關垃圾和虛假賬號更多訊息是違反收購協議的條款，並保留包括不完成交易的權利和終止合併協議的權利。Twitter管理層就堅持繼續與馬斯克合作，在聲明中提到雙方已經共享信息，認為達成收購協議符合所有股東最大利益，要求馬斯克按照協議中的定價及條款，以440億美元完成交易。

另外，Twitter公布的虛假帳戶數量引起部份州份質疑，德州檢察長表示，正在調查Twitter會否錯誤演繹數據增加收益，並指有責任保護州內的居民，避免在數據上遭到誤導。