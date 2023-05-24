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財經
2023-05-24 15:30:00

時尚電商平台Shein正研究墨西哥建廠房　擬今年赴美上市

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時尚電商平台Shein正研究墨西哥建廠房，擬今年赴美上市。(SHEIN網站)

外媒報道指，時尚電商平台「Shein」正研究在墨西哥建廠，建立集團在中國以外的製造廠，以搶佔拉丁美洲市場；較早前亦指Shein擬今年赴美上市。

 

Shein大部分產品於中國製造

報道指，墨西哥工廠將生產Shein產品，為拉丁美洲的戶縮短運輸時間並降低分銷成本，早前公司已布將在巴西建立廠房。

Shein由中國商家成立，其大部分產品在中國製造大部分產品，主要銷售約5至10美元連衣裙價位的衣服，並從其他平價時尚電商平台取得大部分市場份額。報道引述消息人士表示，Shein仍未決定墨西哥工廠的最終選址，而Shein目前稱不評論於墨西哥建廠傳聞。

時尚電商平台Shein正研究墨西哥建廠房，擬今年赴美上市。(SHEIN網站)

Shein擬今年赴美上市

Shein總部目前遷至位於新加坡，並與拼多多（美：PDD)旗下的「Temu」競爭。據先前內媒報道，Shein或於今年稍後時間在美國進行首次公開發行（IPO），目前正積極吸引投資者，又向投資者透露，目標到2025年營收將增長一倍以上，達到近600億美元，遠高於去年的227億美元，意味將超過零售巨頭H&M和Zara現時的年銷售額總和。

Shein亦預料，直到2025年該平台上的商品交易總額（GMV）將增長至806億元，較去年增長超過1.7倍。

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