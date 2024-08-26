時機已到｜鮑威爾放鴿惹市場亢奮 儲局年內或減1厘息

美國聯儲局主席鮑威爾在上周五的Jackson Hole全球央行年會上，稱收緊貨幣政策的時機已經到來(the time has come)，減息訊號的明確形同正式開啟減息周期，利率期貨市場反應亢奮，目前9月中減息機率已升至100%，一口氣減50點子的機率有24%；及至今年底累計減息75點子或以上的機率亦有100%，意味今年餘下3次議息，平均每次要減25點子，而累計減1厘或以上的機率亦高達64.4%。

鮑威爾在Jackson Hole全球央行會議表示，收緊貨幣政策的方向已明確，但減息時機和節奏仍取決於新數據、經濟前景及風險上的平衡。至於美國的通脹目標，他指雖然任務未完成，但已經在實現目標上取得很大進步，對於通脹回落至2%的信心增強，並指在通脹風險減弱的同時，就業下行風險正在增加。