時機已到｜鮑威爾放鴿惹市場亢奮 儲局年內或減1厘息

美國聯儲局主席鮑威爾在上周五的Jackson Hole全球央行年會上，稱收緊貨幣政策的時機已經到來(the time has come)，減息訊號的明確形同正式開啟減息周期，利率期貨市場反應亢奮，目前9月中減息機率已升至100%，一口氣減50點子的機率有24%；及至今年底累計減息75點子或以上的機率亦有100%，意味今年餘下3次議息，平均每次要減25點子，而累計減1厘或以上的機率亦高達64.4%。
鮑威爾在Jackson Hole全球央行會議表示，收緊貨幣政策的方向已明確，但減息時機和節奏仍取決於新數據、經濟前景及風險上的平衡。至於美國的通脹目標，他指雖然任務未完成，但已經在實現目標上取得很大進步，對於通脹回落至2%的信心增強，並指在通脹風險減弱的同時，就業下行風險正在增加。
下月減息半厘機率24%
目前聯儲局聯邦基金利率在5.25厘至5.5厘。據芝商所(CME)的FedWatch利率期貨工具顯示，有76%機率9月中會減至5厘至5.25厘；24%機會直接減至4.75厘至5厘。
瑞銀財富管理高級外部顧問陶冬在媒體撰文認為，利率期貨數據反映交易員的預測大膽，市場對美國經濟的判斷比聯儲局更悲觀。他則估計，美國今浪的減息周期的「終極利率」約在2.5厘，即較目前低3厘，倘消費信心崩塌或按揭爆煲，則可能會減至更低。
瑞銀薦6隻減息受惠股
瑞銀則有報告預測年底聯儲基金利率減至4.5厘至4.75厘，即累減0.75厘，並推薦6厘受惠港股，包括電訊盈利(005)、香港電訊(6823)、國泰航空(293)、太古地產(1972)、香港寬頻(1310)及九倉置業(1997)。
聚焦本周三英偉達季績
大市方面，港股美國預託證券(ADR)上周五普遍造好，滙豐控股(005)ADR較港高約1.8%，綜合主要藍籌ADR，相當於恒生指數高開約百點。本周市場焦點在美國時間周三派今年第二季成績英偉達，更有分析員形容為今年最重要事件，市場普遍預期其季度營運收入286.7億美元，每股收益為0.64美元。