普拉達斥107億收購Versace

普拉達(Prada，1913)宣布，今年已與Capri Holdings簽訂協議，以13.75億美元(約12.5億歐元或106.7億港元)收購Versace控股公司的全部股份，公司將以現金支付交易。

Versace於1978年在米蘭創立，為國際頂尖的時尚設計品牌之一。Versace截至去年3月底止年度收益10.3億美元，按年少6.9%；經營收入2,500萬美元，挫83.6%。截至去年底止9個月收益6.13億美元，經營虧損4,100萬美元。

稱為品牌組合帶來高度互補效應

普拉達指，Versace鮮明的美學風格將為Prada集團的品牌組合帶來高度的互補效應，並透過多元的價值創造策略，展現出巨大的未開發增長潛力。在Prada集團下，Versace將保持其品牌創意與文化底蘊，並全面受益於集團綜合平台的優勢，包括行業能力、零售執行力及營運專業知識。