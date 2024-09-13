普華永道遭財政部及中證監合共處罰4.41億人民幣　稱「尊重並堅決服從處罰決定」

內媒引述最新消息報道，中國財政部及中證監對羅兵咸永道（內地稱普華永道）做出行政處罰決定，對普華永道涉及恒大地產的2018年審計項目的違法行為，給予沒收違法所得並處罰款共4.41億元（人民幣，下同）的行政處罰。

普華永道：尊重並堅決服從內地行政處罰決定

普華永道中國與普華永道中天就相關行政處罰決定發表聲明表示，充分配合監管機構的檢查工作，尊重並堅決服從相關行政處罰決定。公司認識到恒大地產的審計並沒有達到公司一直堅守的高標準以及社會各界的期望，決心以此為鑑，深刻反思，全面汲取教訓。對於因此事給客戶以及大家帶來的影響深表歉意，並將竭盡全力嬴回大家的信任。

經過詳細的內部調查，公司採取一系列的整改和追責措施。被處罰的相關恒大地產審計團隊成員已經與公司終止了勞動關係，也要求管理層有關成員承擔管理責任，包括前任管理層成員。

普華永道中國正在任命新的領導團隊，包括在全球網絡具有豐富質量管制經驗的合夥人。新的領導團隊將致力於推進質量管制的提升，並將普華永道對資本市場信任與誠信的承諾作為第一要務。