普華永道遭財政部及中證監合共處罰4.41億人民幣　稱「尊重並堅決服從處罰決定」

內媒引述最新消息報道，中國財政部及中證監對羅兵咸永道（內地稱普華永道）做出行政處罰決定，對普華永道涉及恒大地產的2018年審計項目的違法行為，給予沒收違法所得並處罰款共4.41億元（人民幣，下同）的行政處罰。
普華永道：尊重並堅決服從內地行政處罰決定
普華永道中國與普華永道中天就相關行政處罰決定發表聲明表示，充分配合監管機構的檢查工作，尊重並堅決服從相關行政處罰決定。公司認識到恒大地產的審計並沒有達到公司一直堅守的高標準以及社會各界的期望，決心以此為鑑，深刻反思，全面汲取教訓。對於因此事給客戶以及大家帶來的影響深表歉意，並將竭盡全力嬴回大家的信任。
經過詳細的內部調查，公司採取一系列的整改和追責措施。被處罰的相關恒大地產審計團隊成員已經與公司終止了勞動關係，也要求管理層有關成員承擔管理責任，包括前任管理層成員。
普華永道中國正在任命新的領導團隊，包括在全球網絡具有豐富質量管制經驗的合夥人。新的領導團隊將致力於推進質量管制的提升，並將普華永道對資本市場信任與誠信的承諾作為第一要務。
中證監對普華永道處以頂格罰款
中證監表示，依法對普華永道恆大地產年報及債券發行審計工作未勤勉盡責案作出行政處罰，依據《中華人民共和國證券法》規定，沒收普華永道案涉期間全部業務收入2,774萬元，並處以頂格罰款2.97億元，總計罰沒3.25億元。
中證監發言人指，普華永道行為不只是簡單的審計失職、失效行為，在一定程度上掩蓋甚至縱容恒大地產財務造假和欺詐發行公司債券，嚴重侵蝕法律和誠信基礎，嚴重損害投資者合法權益，嚴重破壞市場信心，依法應予嚴懲。
同時，當局會堅持依法辦案，嚴格履行程序，以事實為依據，以法律為準繩，綜合考慮其違法事實、性質及社會危害程度等，在法律規定的範圍內，既從嚴從重處罰，又做到過罰相當。
財政部暫停經營業務6個月
根據行政處罰決定，在會計師事務所方面，財政部依據《中華人民共和國註冊會計師法》，對普華永道涉及恒大地產2018年審計項目的違法行為，給予沒收違法所得並處罰款共1.16億元的行政處罰。同時，對普華永道警告、暫停經營業務6個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。
註冊會計師方面，財政部依據《中華人民共和國註冊會計師法》，對恆大地產2018年至2020年相關財務報表審計報告的4名簽字註冊會計師湯振峰、魏澤、朱立為、蔡秀娟，給予吊銷註冊會計師證書的處罰；依據相關管理辦法，對陳耘濤、吳德恩、潘國威、陳智傑、陳君瑜、盧玉捷、金瑩等7名參與編制恆大地產合併財務報表的註冊會計師，給予警告或罰款的行政處罰。
對於香港羅兵咸永道會計師事務所為中國恒大（3333）提供審計服務的相關責任，財政部指，將透過跨境審計監管合作機制，積極協調配合香港會計及財務匯報局對相關違法行為進行調查處理。
香港會財局：香港會計專業仍然具有公信力
會財局指，一直以來與國家財政部監督評價局緊密合作，以維護跨境審計服務的標準及質素。財政部在今天發布的公告中，就內地會計師事務所普華永道中天會計師事務所在恒大地産集團有限公司（恒大地産）審計工作中的嚴重違規，實施了行政處罰決定。恒大地産是中國恒大集團的主要子公司，是項公告為中國恒大集團審計相關的跨境執法行動，奠定了重要里程碑。
儘管該個別事件的嚴重性及其對集團核數師可能產生的潛在監管影響，香港會計專業仍然具有公信力，並充分具備為資本市場提供高質素審計服務的能力。