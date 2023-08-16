晴報停刊｜《晴報》及U Magazine停印刷版　從經濟日報集團業績可看出端倪？

近年全球均進入「紙媒寒冬」，相繼有多份報刊停刊。本地傳媒經濟日報集團(423)接連宣布，繼上周《U Magazine》宣布於8月31日停刊印刷版後，周三(16日)亦表示旗下免費報紙《晴報》停刊。事實上，停刊或能從經濟日報集團的業績看出端倪。
該股股價現報1.08元，無升跌，目前市值約4.66億港元。
晴報停刊｜經濟日報集團盈利虧蝕約584萬
據經濟日報集團早前公布的2022年業績顯示，集團盈利按年跌近17％，僅約2,746萬元，而集團盈利扣除政府「防疫抗疫基金」下派發的3,330萬元保就業計劃津貼，實則虧蝕約584萬元。
業績又顯示，2022年度集團收入亦按年下跌2％或980萬，至10.23億元。廣告收入方面下跌2%，因旗下印刷刊物之廣告收入大幅下跌；發行收入減少18%，因印刷刊物縮減發行量。而據《晴報》印刷版引述其2018年統計，該報稱每日發行量約45萬份。
現時集團旗下印刷刊物只餘下《經濟日報》及《iMoney智富雜誌》。
晴報停刊｜經濟日報集團轉型數碼平台
有關未來去向，同集團的《U Magazine》表示，印刷版停刊後，各數碼平台會如常運作及持續更新；《晴報》亦宣布會由免費報章全面轉型為網上電子媒體。
參考其競爭對手新傳企劃(1284)，近年已積極轉型發展數碼平台，公司於2022年收入按年為2.4億元，當中95.2%來自數碼廣告，網絡廣告收入1.88億、程序化廣告收入4,107.9萬，即年袋2.29億廣告費。
據該集團業績指出，其數碼廣告整體收入，已超過印刷廣告收入，成為集團最大廣告收入來源，同時，截至上財政年度，該集團有逾60%之總收益均來自數碼平台以及資訊及軟件業務。