晴報停刊｜《晴報》及U Magazine停印刷版　從經濟日報集團業績可看出端倪？

近年全球均進入「紙媒寒冬」，相繼有多份報刊停刊。本地傳媒經濟日報集團(423)接連宣布，繼上周《U Magazine》宣布於8月31日停刊印刷版後，周三(16日)亦表示旗下免費報紙《晴報》停刊。事實上，停刊或能從經濟日報集團的業績看出端倪。 該股股價現報1.08元，無升跌，目前市值約4.66億港元。

U Magazine實體印刷版將於9月起停刊。(鍾式明攝)

晴報停刊｜經濟日報集團盈利虧蝕約584萬 據經濟日報集團早前公布的2022年業績顯示，集團盈利按年跌近17％，僅約2,746萬元，而集團盈利扣除政府「防疫抗疫基金」下派發的3,330萬元保就業計劃津貼，實則虧蝕約584萬元。 業績又顯示，2022年度集團收入亦按年下跌2％或980萬，至10.23億元。廣告收入方面下跌2%，因旗下印刷刊物之廣告收入大幅下跌；發行收入減少18%，因印刷刊物縮減發行量。而據《晴報》印刷版引述其2018年統計，該報稱每日發行量約45萬份。 現時集團旗下印刷刊物只餘下《經濟日報》及《iMoney智富雜誌》。