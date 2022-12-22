晶片大廠美光明年裁員一成

受到電子產品和晶片需求下滑拖累，半導體大廠美光（Micron）預計第二財政季度虧損較預期多，宣布將於2023年裁員10%，受影響人數逼近5,000人，美光同時宣布將暫停發放2023年花紅。

美光行政總裁Sanjay Mehrotra表示，「由於供求嚴重失衡，我們預計2023年盈利能力會繼續面臨挑戰」，並宣布將於明年裁員約10%。美國證券交易委員會文件指出，總部位於愛達荷州的美光，於9月底擁有48,000名員工，將透過自願離職和裁員來達成削減目標。預期本次重組計劃的相關費用為3,000萬美元，其中還包括減少對製造能力和成本削減計畫的投資。

美光是首家提醒市場環境轉壞的晶片製造商，早前亦已表明會削減2023年的投資。該公司於周三公布的首個財季業績時公布，會將本財政年度投資虧損縮減至70億至75億美元，遠低於2022年度的120億美元，並表示會「大幅減少」2024年度的資本開支，但未有提及金額。

美光：2023 年盈利能力會繼續面臨挑戰

全球通脹熾熱、利率上升、地緣政治局勢緊張和中國疫情下實施封鎖導致企業和消費者控制開支，打擊個人電腦和智能手機市場，晶片製造商的業務因而受到影響，市場從之前一年晶片短缺的情況逆轉。美光首季收入減少至40.85億美元，遜市場預期，季度虧損1.95億美元。

資料顯示，晶片巨頭英特爾（Intel）早於10月份已傳出裁員數千人的消息，之後格芯（Global Foundries）於11月證實，已加入其他科技業同行行列，開始執行其裁員和凍結招聘計劃，並已通知員工。

受個人電腦智能手機需求下跌拖累

半導體企業科林研發（Lam Research）上周亦傳出啟動其中國團隊裁員，第一波裁員比例佔一成，後續還將擴大裁員規模。科林是全球市值第4大半導體設備商，內地貢獻度最大，收入貢獻達到三成。