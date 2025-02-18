智能駕駛大爆發留意 巨頭風向標

上星期文章為大家大包圍一堆DeepSeek概念股，果然成績十分好，恒指亦在上周升超過1000點，這印證了上星期為大家提供的數據「首次升1000點後，下周會繼續上升」是真確的。既然，DeepSeek概念仍然是炒作的話題中心，那麼今篇文章就繼續拓展下去。 話說，上周五，Nvidia（NVDA）第四季的持股曝光，發現Nvidia持有文遠知行（WRD）173.86萬股。消息導致文遠知行股價暴漲，美股曾暴漲至140%。截至14日美股收盤，文遠知行漲83.46%，報收31.5美元，市值86億美元。 文遠知行擁有中國美國阿聯酋新加坡自動駕駛牌照 文遠知行WeRide，是中國的自動駕駛公司，總部設在廣州，專注開發無人駕駛技術，提供從L2到L4的自動駕駛產品和服務，是唯一同時擁有中國、美國、阿聯酋及新加坡四地自動駕駛牌照的公司，滿足了包括出行、物流和環衛行業在內的開放道路上絕大多數交通需求，而據公司所稱，他們的商業營收居全球同類企業之首，名符其實的全球領先。 Nvidia入股文遠知行，有兩大啟示：1.自動駕駛行業獲國際巨頭看好；2.中國的自動駕駛受青睞。若配合比亞迪（1211.HK）上周在智慧化戰略發布會上發布的「天神之眼」技術矩陣的消息，明顯可以看出智駕將會是DeepSeek概念拓展下的一個大主題。

因此，應及早部署自動駕駛版塊。除了直接投資車企之外，内地車載激光雷達賽道也是需要重點留意的領域。内地車載激光雷達目前主要有四強，分別是在港股上市的速騰聚創（2498.HK）、在美股上市的禾賽（HSAI）、以及未上市的華為和圖達通。截至2024年，以裝機量計算，速騰聚創的市佔率為33.5%，為四強之首，之後就是市佔率27.4%的華為，然後就是市佔率25.6%的禾賽。 在客戶方面，速騰及禾賽的客戶都甚具質素，速騰聚創客戶則包括比亞迪、極氪（ZK）和小鵬汽車（9868.HK）等，而禾賽的客戶則包括理想汽車（2015.HK）、長安汽車（000625.SZ）、上汽集團等。大家可以按照看好的去選擇。值得一提的是，目前比亞迪中高階智駕方案搭載的激光雷達主要由速騰聚創供應，佔比超過80%，涉及11款車型。因此，速騰聚創跟比亞迪的關聯可以說是相當大。 除了激光雷達，自動駕駛解決方案領域當然也是重中之重。港股中，必須留意的是地平線機器人（9660.HK），它的最新一代車載智能計算方案征程6系列正正就在比亞迪的天神之眼中首發落地，此外，地平線更為比亞迪的L2級高級輔助駕駛系統（ADAS）提供芯片。可見地平線跟速騰聚創一樣，也是跟比亞迪關聯非常大的概念股。 百度是中國AI重點公司 然後，自動駕駛解決方案方面除了地平線機器人外，還可留意一下英恒科技（1760.HK），早前公司曾發表基於地平線征程®6的前融合感知方案。另一方面，美股的中概則可留意文遠知行、小馬智行（PONY）、以及塗鴉智能（TUYA）等。值得一提的是，小馬智行、文遠知行及地平線機器人等這些智駕領域的明星企業創始人都出身於「智駕人才孵化基地」—百度（9888.HK）。可見百度絕對是中國AI的重點公司，而且未來百度亦可能因這些人脈關係而與這些公司加強合作，形成一個更強大的共同體系。

由是之故，中國的AI發展，智駕發展，可以利用像阿里巴巴（9988.HK）、百度、以及比亞迪這些超級巨頭作為風向標。只要這些大巨頭撐得住不大跌，就可為一眾較細的玩家遮陰，提供有利的環境讓市值較細的公司繼續上漲。 而巨頭們升完了嗎？像阿里巴巴的瘋狂漲勢可能讓人擔心會有一個短期的調整，但是放大來看，阿里巴巴恐怕還有更大的上漲空間。根據摩根大通的分析師指出，阿里巴巴是他們看好的中國網路板塊首選股，而他們認為目前市場對阿里雲的估值仍明顯偏低，他們指出，阿里雲作為中國雲端市場的領導者，其估值應至少與美國上市的軟體即服務（SaaS）雲端服務商平均水準相當，以美國SaaS公司6.5倍的平均估值倍數計算，阿里雲的價值可達1150億美元，這將使阿里巴巴整體估值提升至3200億美元，股價還有14%的上漲空間。如果以微軟10.5倍的估值倍數計算，完全由阿里雲推動的估值上調最多可帶來39%的股價上升空間。 智能駕駛是未來重要主題 而且，另一個巨頭騰訊（700.HK）似乎又有一單重要的消息，就是微信接入DeepSeek，而這一個可能是騰訊「AIagent」佈局的第一步。可見即使是巨頭們，仍有一大片幻想空間去推高股價。 總括而言，在DeepSeek的刺激下，智能駕駛將會是未來的重要主題，而中國的AI巨頭或會有適度的橫行調整，但在大趨勢下，後市仍被看好，而只要巨頭不大跌，就可提供有利的氛圍，幫助市值較細的公司繼續上漲。建議關注智能駕駛領域的股份，並以巨頭作為風向標作部署。

作者：黎家聰 富途安逸(富途證券國際)董事 筆名:聰明錢 黎家聰Andy在香港理工大學會計學學士畢業，投資經驗達10年以上，主力研究技術分析、財技分析、財務報表基本分析等。此前創立聰明錢走勢投資教學，教育超過500名學生，亦曾任不同金融機構的首席分析師和策略師，現為財經節目嘉賓常客，身兼專欄作家、亦曾為香港電台《經濟”識”堂節目》主持人 本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com) 原文刊登於 HK MoneyClub