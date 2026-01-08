智譜暗盤反高潮 曾飆38% 收市僅升半成

智譜暗盤曾低見118.2元，由高位插水26%。(網上圖片)

熱購新股暗盤表現遜！有內地「AI六小虎」之稱的智譜科技(2513)今日掛牌，昨在富途平台的暗盤一度高見160元，較上市價116.2元高37.7%，惟升幅反覆收窄並幾乎蒸發全部升勢，最終於輝立平台收市報122.2元，升幅大收窄至5.2%，以每手100股計，帳面獲利600元。至於另一隻「AI六小虎」稀宇科技(MINIMAX，100)亦將於明日接力上市。

今日同日掛牌的另外兩隻新股表現則較亮麗，包括手術機械人公司精鋒醫療(2675)於輝立暗盤收報59.6元，較上市價43.24元大升37.8%，每手100股帳面獲利1,636元；「國產GPU四小龍」之一的天數智芯(9903)暗盤收報198元，較上市價144.6元升36.9%，每手100股帳面獲利5,340元。