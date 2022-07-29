智選醫保 | Cigna信諾自願醫保靈活保障選項 提供貼心專業高端醫療保障 做到靈活自保

不少打工仔認為「公司已提供團體醫療保險，又何必花錢多買一份自願醫保？」，但要知道「有」並不代表「足夠」，大多所涵蓋的金額及範圍其實有限。面對公立醫院醫療資源供不應求、專科門診輪候時間長、醫療費用通脹等不爭的趨勢，若自己患上大病需要入院，一份合適的自願醫保便能大派用場，無需「左計右計」地往私家醫院求醫，獲得更適切和優質的醫療服務。

投保自願醫保 靈活計劃 每日保費低至$9* 享受高端醫療保障

自願醫保大致分為標準和靈活計劃，標準計劃簡單來說，即保障範圍符合自願醫保的最低要求；而靈活計劃則是在標準計劃之上，各保險公司再自行決定保障選項及限額，同時投保人能因應個人需求靈活選擇合適的計劃，就如Cigna信諾自願醫保靈活計劃（優越—半私家病房）便適合想得到周全且高端醫療保障的需求。每日保費只需港幣$9*，便享有港幣$3千萬保障額， 住半私家房之餘，醫療開支亦無分細項，全數賠償^。

與標準計劃一樣，Cigna信諾自願醫保靈活計劃（優越—半私家病房）不設終身最高賠償額、具高保費透明度和保證續保至100歲。而計劃特設由保單生效第1日起，便會按保障額100%全數賠償^，確保能夠真正保障「未知的已有病症」、先天性疾病治療、訂明的非手術癌症治療、住院、手術、精神科治療等多項開支。