智選醫保 | Cigna信諾自願醫保靈活保障選項 提供貼心專業高端醫療保障 做到靈活自保

不少打工仔認為「公司已提供團體醫療保險，又何必花錢多買一份自願醫保？」，但要知道「有」並不代表「足夠」，大多所涵蓋的金額及範圍其實有限。面對公立醫院醫療資源供不應求、專科門診輪候時間長、醫療費用通脹等不爭的趨勢，若自己患上大病需要入院，一份合適的自願醫保便能大派用場，無需「左計右計」就可以去私家醫院求醫，獲得適切和優質的醫療服務。 投保自願醫保 靈活計劃 每日保費低至港幣$9* 享受高端醫療保障 自願醫保大致分為標準和靈活計劃，標準計劃簡單來說，即保障範圍符合自願醫保的最低要求；而靈活計劃則是在標準計劃之上，各保險公司再自行決定保障選項及限額，同時投保人能因應個人需求靈活選擇合適的計劃，就如Cigna信諾自願醫保靈活計劃（優越—半私家病房）便適合想得到周全且高端醫療保障的需求。每日保費只需港幣$9*，便享有每年港幣$3千萬保障額， 住半私家房之餘，醫療開支亦無分細項，全數賠償^。 與標準計劃一樣，Cigna信諾自願醫保靈活計劃（優越—半私家病房）不設終身最高賠償額、具高保費透明度和保證續保至100歲。而計劃特設由保單生效第1日起，便會按保障額100%全數賠償^，確保能夠真正保障「未知的已有病症」、先天性疾病治療、訂明的非手術癌症治療、住院、手術、精神科治療等多項開支。

5個墊底費選項靈活配合公司醫保 精明投保減保費 然而除了考慮保障額和範圍，打工仔們亦需留意「自付費」，即俗稱的「墊底費」，打工仔可以使用公司醫保，先承擔該筆指定金額，餘下支出便會由保險公司根據保障上限作出賠償。因此，能夠靈活配合公司醫保而選擇相應「墊底費」的計劃。就如Cigna信諾自願醫保靈活計劃（優越—半私家病房）提供由港幣$0至港幣$75,000的5個墊底費選項，各選項的總保障額維持每年港幣$3,000萬不變。選擇的墊底費越高，保費就愈平，如果選擇港幣$75,000的墊底費選項，每月保費比港幣$0的墊底費低62% **。

參考例子： Cigna信諾自願醫保靈活計劃（優越—半私家病房）墊底費選項 每月保費與港幣$0墊底費選項的比較** 港幣$75,000 低62% 港幣$50,000 低55% 港幣$25,000 低46% 港幣$15,000 低40%

Cigna Care Manager 醫療服務經理 專業貼心跟進病情 Cigna 信諾紮根於香港80多年，專注醫療保險業務，現時少數醫療保險服務中會包含專業醫護團隊為投保人一對一跟進病情，而Cigna信諾自願醫保系列正是其中之一。計劃所提供的「Cigna Care Manager 」是由具有豐富臨床經驗的香港註冊護士團隊組成，提供一對一醫療禮賓服務，從入院前到康復，全程貼心跟進及安排所需服務。

很多時候患病之際，因未診斷出病因而感到不安無助，Cigna Care Manager除了會指導客戶安排視像診療服務，更會因應病人健康狀況，以專業醫療知識分析，儘快安排相關檢查，建議合適的醫生。亦會與主診醫生全面跟進，建議合適的治療方法，完成治療後會為病人度身制定復康計劃，提供所需服務。Cigna Care Manager不只處理出入院大小事項，更照顧病人家屬的情緒，詳細解釋病情，讓病人和家屬安心。