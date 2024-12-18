暗盤99.8元現撈貨手影 基建債掛牌料企穩百元

政府首次發行的基建零售債二七一二(4286)今日掛牌，雖然認購不足額，但暗盤卻企穩，昨三大暗盤交易場的收市價均守在100元的發行價之上。有券商指，昨日基建債暗盤在99.8元水平即出現撈貨手影，相信3.5厘水平的回報仍有一定吸引力，料今日正式掛牌時價格可在百元水平企穩。 曾破底低見99.75元 三大暗盤交易場中，輝立昨日的基建零售債暗盤低見99.75元，收市報100.1元，較100元發售價升0.1%；耀才證券(1428)暗盤低見99.8元，收市報100.2元，升0.2%；富途證券暗盤收市報100.2元，以每手10,000元計，帳面賺20元。

許繹彬：3.5厘保證回報吸引 由於基建零售債認購不足額，市場一度擔憂上市即「破底」。耀才證券行政總裁許繹彬表示，基建零售債認購期間遇上港股造好，加上11月底拆息抽高，令其3.5厘回報變得不吸引，因此影響最終認購反應。他認為，本周美國聯儲局議息料再減息0.25厘，在減息周期下，「做定期仲有無3.5厘都成疑問」，因此相信有資金會趁上市後買貨。事實上，昨日暗盤在99.8元已出現撈貨手影。 許繹彬又表示，建基債在未來3年穩賺3.5厘是具吸引力投資，建議投資者可按個人注碼在100元以下水平入貨。他認為，基建債投資者以收息為主，料明白價格上升動力不高，「最叻都係去到101.5蚊左右」，惟在買貨需求下，下跌空間亦有限。

認購不足額 惟沽壓料有限 基建債年期3年，保證息率3.5厘，意味3年每手最少收息逾千元。不過，由於認購不足，其最終發行額僅177.3億元，低於目標發行額200億元，認購100手以上的申請將獲配發最高本金分配金額上限100手，即以每手1萬元計，最高獲分發100萬元。由於今次認購共收到127,594份有效申請，當中只有不足7%為經證券經紀認購，意味孖展客比例料有限，因此即使認購獲全數分配，也不會出現不問價掟貨情況，即沽壓有限。